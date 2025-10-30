¡Ö¤¸¤ã¤¢¼¤á¤Þ¤¹¡×¹â°µÅª¤ÊÌÌÀÜ´±¤Ë¡ÈÅÜ¤ê¤ÎÅÓÃæÂà ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÉ²Ã¼¼¡É¤ÇÂÐ¹³¡¢Áê¼ê¤ÏÏµÇâ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡Ä¡¡¤¢¤ë½÷À¤Î²óÁÛ
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµá¿¦¼Ô¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤Ò¤É¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÌÌÀÜ´±¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£ÂçÄñ¤Îµá¿¦¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â²æËý¤·¤ÆÂÑ¤¨Î¿¤°¤¬¡¢ÌÌÀÜÅÓÃæ¤Ç¡ÈÅÜ¤ê¤ÎÂà¼¼¡É¤ò¤¹¤ë¶¯¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢30Âå½÷À¡Ë¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼õ¤±¤¿ºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ç¡¢¤ä¤±¤Ë¹â°µÅª¤ÊÃ´Åö¼Ô¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ÎÃËÀÃ´Åö¼Ô¤Ï´é¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥¦¥Á¤Ï¤Í¡ÁÇä¾å¤²²¿É´Ëü¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ó¤Î¤è¡×
¤¤¤¤Ê¤ê¸«²¼¤µ¤ì¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡×¤ÈÌÌÀÜÃæ¤Ë¼Âà¡£¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢°Î¤½¤¦¤À¤Ã¤¿ÃËÀÃ´Åö¼Ô¤ÏÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î°ÛÍÍ¤ÊÌÌÀÜ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òº´Æ£¤µ¤ó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤³¤Î²ñ¼Ò¤È°ìÀ¸´Ø¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¡×
¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î·úÀß·Ï´ë¶È¤ò¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÏ«Æ¯´ð½àË¡Ìµ»ë¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢»îÍÑ´ü´Ö¤ÇÂà¿¦¤·¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÆü·ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¡ÖÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¡×¤È¤·¤Æ1Ç¯¤Û¤É¤Î±Ä¶È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢2015Ç¯º¢¡¢Á°½Ð¤Î²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤ÎÌÌÀÜ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Åö»þ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï24ºÐ¡¢°ìÊý¤ÇÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿»ÙÅ¹Ä¹¤Ï40ÂåÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ò°ìÊÍ¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢°Ò°µÅª¤Ê¸ýÄ´¤ÇËÁÆ¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤Î¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥¦¥Á¤Ï¤Í¡Á1¿Í¤¢¤¿¤êÇä¾å¤²²¿É´Ëü¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ó¤Î¤è¡Ù¤È¡¢¤ªÁ°¤¸¤ã·Ð¸³ÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤È¼«Ëý¤Ç¤·¤¿¡×
10Ç¯Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë°µÇ÷ÌÌÀÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤È¤·¤Æ¤â°µÇ÷¤µ¤ì¤¿Â¦¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸«²¼¤µ¤ì¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¸¤ã¤¢¼õ¤±¤ë¤Î¤ä¤á¤¿¤ó¤ÇÍúÎò½ñÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤ÈÌÌÀÜ¤òÅÓÃæ¤Ç¼Âà¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤Î²ñ¼Ò¤È°ìÀ¸´Ø¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï»ÙÅ¹Ä¹¤Î¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎËÜ¼Á¤ò³À´Ö¸«¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Öµ²±¤¬¿·Á¯¤ÊÆâ¤Ë¡Ä¡Ä¡×Â¨¹Ô¤ÇËÜ¼Ò¤Ë¶ì¾ðÅÅÏÃ
¤¢¤È¤ÏÍúÎò½ñ¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤Î°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¡£¤Ò¤É¤¯ÏµÇâ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤¬¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤ÆÀ¼¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¨¡¢¤¢¤ÎÊÖ¤»¤Ê¡Ù¡Ø¥´¥Ë¥ç¥Ë¥ç¡Ä¡Ä¤¢¤Î¡Ä¡Ä¥´¥Ë¥ç¡Ù¤ÈÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
ÍúÎò½ñ¤ÎÊÖµÑ¤òµñ¤à»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¼õ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤òÂù¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍúÎò½ñ¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Ç¤âÆæ¤Ç¤¹¡ª¡×
¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£¿¿Áê¤ÏÆæ¤À¤¬¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤ÎÈ¿±þ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¼ÒÊý¿Ë¤È¤·¤Æ°µÇ÷ÌÌÀÜ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤ò¸«²¼¤·¡¢±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇÁª¹Í¤ò¼Âà¤µ¤ì¤¿¤È¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
·ë¶É¡¢¤³¤ì°Ê¾å´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ð¤²¤ÆÌÌÀÜ²ñ¾ì¤Î·úÊª¤ò¸å¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Öµ²±¤¬¿·Á¯¤ÊÆâ¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢·úÊª¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤ËËÜ¼Ò¤Î¡Ö¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°Ò°µÅª¤ÊÌÌÀÜ¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢Áª¹Í¼Âà¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍúÎò½ñ¤ÎÊÖµÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÌã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼Õºá¤·¡¢¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡¢ÊÖµÑ¤¹¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ã¤¤¿Í¤Ë°µÇ÷¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥À¥µ¤¤¤·¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¸åÆü¡¢ÍúÎò½ñ¤ÏÌµ»ö¤Ëº´Æ£¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ØÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍúÎò½ñ¤òÊÖµÑ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬1Ëç¡£»ÙÅ¹Ä¹¤ä²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ç°ìÈÖ·ù¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤ÇÌÌÀÜ¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥À¥µ¤¤¤·¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ²÷¤Ç¤·¤¿¡×
24ºÐ¤Ë¤·¤Æ»¶¡¹¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶µ·±¤âÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÌÀÜ¤Î»þ¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Å¹þ¤à¤«¡¢Ã´Åö¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¤Á¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
