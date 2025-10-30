やってられるか！新人とベテランが「同じ時給」で離職者が続出！　「潰れるのも時間の問題」元パートの告白

給与制度が歪な職場では、人が定着するはずもない。埼玉県の60代女性は、以前勤めていた職場のずさんな経営実態を明かした。

女性が働いていたのは、新人パートと何十年も働いたベテランが同じ時給という職場。そうなった理由は、あまりにも新人の応募が来ず、社長が新人の時給だけを上げたからだ、と女性は説明する。当然ながら、先輩たちは不満たらたらだったという。

「現職さんにはその話（新人だけ時給アップ）は無かった事にしたかったらしいが、バレて当たり前なのに、知らん顔しようとしてた」

確かに、求人情報を見れば誰の目にも明らかだ。給与体系への不信感は、これだけではなかった。（文：天音琴葉）

「新人には言わないように」時給増の代わりに、ボーナスを支給せず

そもそも最低賃金の引き上げが決まった際、「社長はスルーしようとした」という。また、新人には時給を上げた代わりに、ボーナスを支払わないようにしたそうだ。

「私と先輩のパートさんのみは（ボーナスを）出すと言い、『新人にはその旨言わないように』と釘をさされた」

あまりに場当たり的な対応だ。これでは人が定着するはずもない。仕事のきつさも相まった結果……

「すぐにみんな辞めていくし、どんどん求人来なくなるし、人手不足に」

「こんな次期社長じゃ……」社長の息子に苦言

そんな状況下で、女性は理不尽な理由で解雇されてしまう。

「クビになるちょっと前のボーナスは、私には無支給だったし、お気に入りの新人が私のせいで辞めたと非難され、色々あって解雇。入ったときから辞めたかったから良かったけど」

女性がこの会社に見切りをつけたのには、もう一つ大きな理由があった。それは「社長の息子」だという課長の存在だ。

「あの課長、社長の息子だからか横柄だ。あまり仕事しに職場来ないし、来ても腕組んで立ってみてる方が多く、工場長や社長の方がまめに取り組んでて、こんな次期社長じゃ潰れるのも時間の問題じゃと思いました」

3代目が会社を潰すと言われるが、息子は何代目だろうか。

