綾野剛『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に出演決定 最大の敵・芹沢鴨役
俳優の山田裕貴が、土方歳三役で主演を務める、スペシャルドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』。新撰組の前身である壬生浪士組の仲間でありながら土方らの最大の敵となる芹沢鴨を、演じる人物の息遣いまで感じさせるような繊細さと、見るものを瞬時に魅了するような豪快な存在感を併せ持ち、作品に深みと勢いを与える俳優・綾野剛が演じることが発表された。
【個別カット】土方歳三・山田裕貴ら豪華キャストを紹介！
本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、「終末のワルキューレ」でも知られる梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミックが原作。
ただ己の“最強”のみを追い求めた喧嘩っ早い“バラガキ”土方歳三が、近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に、歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って、短くも鮮やかに生きた彼らの生き様を、友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的で艶やかに魅力的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣（たて）を交えて映像化。誰も見たことのない、新たな新撰組の伝説を創り上げる。
綾野は艶やかに異彩を放つ衣装を身にまとい撮影現場に芹沢鴨として登場した瞬間から、その圧倒的な色気と魅力、存在感で、ヒリつくような緊張感と包まれるような包容力という相反する空気を現場にもたらし、スタッフ・キャストからは感嘆の声が。その確かな演技力によって、絶対的な敵役でありながら人間的魅力にあふれ、目が離せなくなる芹沢鴨というキャラクターを見事に演じた。共演者たちも口々に「綾野さんから受けた影響は計り知れないほど大きい」「綾野さんが鴨として登場した瞬間から、ギアが一段も二段も上がった」と語る。原作でも人気が高く、これまでの数ある新撰組を題材にした作品においても時代を彩る名優たちが演じてきたキャラクターだが、綾野が演じる鴨が新たに歴史に名を刻む。
さらに本解禁に合わせ、色気と狂気を醸し出す鴨のキャラクタービジュアルと、「試衛館」の面々と鴨という本作の主要キャラクターが集結したビジュアルも解禁となった。これまでの新撰組作品とは一線を画す１１人のカットには役柄それぞれが放つエネルギーが滾り、幕末という混迷の時代に生きた若者たちの純粋さと荒々しさが滲む、まさに“新時代の新撰組”が表現されている。
『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、2026年春にTBSでスペシャルドラマとして地上波放送、さらにU-NEXTでドラマシリーズとして独占配信される予定。
■コメント
＜芹沢鴨役 綾野剛＞
「とことん咲いて、とことん散る」
皆が信念を全うし、皆が魂と向き合い、皆、死に際まで役と共に生き抜く。ちるらん、ここに在り。
＜プロデューサー・森井輝＞
山田裕貴率いる新撰組みんなの壁になってほしい、と綾野さんにお願いしました。
まず山田くんとの共演に喜び、自分で大丈夫ですか？ と聞き返すその目は既に爛々と輝き
芹沢鴨という男に魅了されているのがわかりました。
それからの綾野さんの殺陣の鍛錬、身体作りは驚嘆に値するものであり、
恐らく日本の時代劇史上、最も豪胆かつ最速のソードアクションを実現することができました。
