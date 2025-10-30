『緊急取調室』有希子（天海祐希）＆梶山勝利（田中哲司）の恋フラグ再び？ 第3話今夜放送
俳優・天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）の第3話がきょう30日に放送される。第3話では、世間から「山の神」と崇められる完全無敵の山岳救助隊長にかけられた殺人容疑の真相に迫る。
【場面カット】今回初登場のゲストに取り調べ
今シーズンでは、真壁有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
第3話冒頭では、軽装登山で遭難した動画配信者・樋口結花（清水くるみ）を捜索していた山岳救助隊員・土門翔（羽谷勝太）が遺体で発見されるやいなや、急展開を迎える。当初は事故死と考えられていた土門の体から不審な殴打痕が見つかったばかりか、持っていたはずの携帯電話も忽然と消えていた。手がかりとなる唯一の目撃者は、現場近くで奇跡的に救出された結花。しかし、彼女は意識不明の重体。今もなお生死をさまよい続けていて…。
山という巨大な密室で起きた殺人事件。重要参考人として捜査線上に浮上したのは、土門が直前まで行動を共にしていた山岳救助隊の隊長・布施正義だった。しかし、数多くの人命を救ってきた布施は「山の神」の異名を取り、消防総監賞も受賞した人物。取調べ中の態度も至って誠実で、まさに神対応。さすがのキントリも疑わしい点を一つも見いだせないほど、供述も完璧だった。
この完璧すぎる山の神＝布施を、TEAM NACSのメンバーでもある俳優・戸次重幸が熱演。キントリにも攻め込む隙を一切与えない難敵を演じる一方、「“神”の人間的な部分を演じることに注力」しながら、山の神の実像を繊細に立体化し、物語を翻弄する。
満を持して、主演・天海と初共演を果たした戸次。「天海さんとは面識はありましたが、共演させていただくのは初めてなので、純粋にうれしかったです。撮影を共にして感じたのは圧倒的存在感でした！」と、興奮混じりに撮影時を振り返る。さらに今回は、天海をはじめとするキントリメンバーとも取調室で対峙する。取調室のシーンはとてつもない緊迫感が続くが、「すでに出来上がった信頼関係からくる、皆さんの阿吽の呼吸が素晴らしかったです。ここに至るまでに、皆さんが共に過ごしてきた時間が見えるようでした。ですので、安心してすべてを委ねることができ、変な言い方ですが…とてもリラックスして芝居をすることができました」と、充実感をにじませた。
さらに第3話では、これまでのシリーズでたびたび描かれてきた有希子と管理官・梶山勝利（田中哲司）の恋フラグが、ふたたび立つことに。そのキッカケとなるのが、やけに辻褄が合いすぎる布施の供述。直感的に疑念を抱いた有希子は、誘導尋問で一気に揺さぶろうと提案する。布施と同じ大学の山岳部OBである梶山は即座に異議を唱え、有希子とまるで夫婦漫才さながらの口論に。キントリメンバーの目の前で珍しく声を荒らげながら、バチバチやり合ったかと思えば、ふと互いを想う気持ちものぞかせる。
そんな中、実は自らも布施の供述に疑念を抱いていた梶山は、有希子らに取調べを託し、キントリと連携する刑事・監物大二郎（鈴木浩介）とともに事件現場の山へ向かうことに。第3シーズン（2019年）では山中で殉職の危機に直面してしまった梶山だが、今回は無事に戻ってこられるのか。
