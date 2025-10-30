

手を使わない、かがまない、脱げにくい。スパットシューズは機能を前面に打ち出した商品だ（写真：チヨダ）

【図表で見る】今期は累計500万足へ！スパットシューズの販売足数推移

2021年の夏、靴小売大手・チヨダの社内。商品会議に向けて複数の試作シューズが並んでいた。確認にやってきたのは町野雅俊社長だ。その中の1つに、ピンとくる感覚があった。とにかく履きやすい。これなら顧客の不満に応えられる。

「やるぞ」。鶴の一声だった。

町野社長が選んだのは、手を使わずスパっと履ける「スパットシューズ」。立った姿勢でスムーズに履ける独自の構造が売りだ。

社長肝いりのPB（独自企画商品）として2022年に発売すると、全社で猛プッシュ。今やチヨダの看板商品の1つに成長した。今上期（3〜8月）の販売足数は前年同期比7割増の123万足となり、2025年度中に累計500万足の達成を目指すまでになった。

発売前は売れる確信を持てず

スパットシューズは発売以降、毎年結果を残している。初年度となる22年度は15万足を販売、23年度は75万足、24年度は164万足。今25年度は250万足が目標だ。

4900〜5900円の商品が多く、チヨダのほかの商品より20％ほど高い。そのため、全体の単価の引き上げや粗利益率の改善にも貢献しているのだ。

よほどの発明品かと思いきや、手を使わずに履ける「ハンズフリー」の靴自体は以前から存在していた。ただ、そうした商品がヒットした例もなかった。それだけに、市場を熟知するチヨダのバイヤーたちも、売れる確信はなかったという。

一方で、年配客を中心に「靴が履きにくい」「脱ぎにくい」という不満の声があることは確かだった。町野社長も楽に履ける商品はないかと長年考えていた。そんな2021年の夏、商品会議に登場したのがスパットシューズだった。

他社と差別化すべく、スパットシューズは当初から「手を使わずにしっかり履ける」点を重視して開発が進められた。想定したターゲットは、小型の靴べらを持ち歩くような60代以上のシニア男性だ。





スパッと履けるようにするため、かかと部分に靴べら状のパーツを入れる構造を採用し、角度の調整を繰り返した。機能を優先すると、かかとが目立ってしまう点はネックだった。また、足で靴のベロを巻き込まないようにする、強度を保つなど、さまざまな部品のバランスをとり、仕上げていったという。

22年3月、ベーシックなスニーカーなど6種類のスパットシューズを発売すると、売れ行きは想像を超えていた。他方で、店頭で接客するスタッフには「女性向け商品はないのか」という声が多く寄せられた。たしかに、子育て中だと手が離せない場面も多い。妊婦ならかがむ姿勢も一苦労だ。

チヨダはすぐさま開発を開始。女性向け商品はデザインも重視し、かかと部分をより目立たないよう注意して作っていった。同年12月に発売にこぎつけ、販売を伸ばしてきた。

競合他社もハンズフリー商品を拡充

ハンズフリーに商機あり。競合他社も黙ってはいない。それぞれ商品を投入し、勝負に出ている。あるチェーンの関係者は「ハンズフリーや防水機能を持つPB商品が好調。もっと広げたい」と話す。

チヨダはスパット機能をほかのブランドの商品に搭載するなど、さらなる拡大を狙う。「今上期は過去最大の伸びとなった。ブーツタイプの発売やビジネスシューズの拡充など、価格帯も含め、バリエーションを広げ開発を加速させる」（町野社長）。

ハンズフリーと言えばスパットシューズ、消費者にそう認知してもらうことがチヨダの一大目標だ。大ヒット商品をさらに定着させ、リピーターと新規層を呼び込む原動力にできるか。商品開発はもちろん、マーケティングの工夫も今後のポイントになりそうだ。

（田邉 佳介 ： 東洋経済 記者）