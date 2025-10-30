

東京都内に並ぶ清涼飲料の自動販売機。全国にある自販機の8割強を飲料自販機が占めるという（筆者撮影）

「Coke ON Pass」の選べるプランとは？

10月1日から価格が上がった商品の中でも、“値上げの秋”を印象づけたのが自動販売機の清涼飲料だ。例えば人気ブランド「コカ・コーラが200円」（※）となり、ニュースでも大きく取り上げられた。

（※）2025年10月1日出荷分からペットボトル入り飲料の希望小売価格は、「コカ・コーラ」（500ml）税抜き180円から200円となった。

だが、もともと飲料自販機は設置場所や個別機械によって商品価格が違う「一物多価」といわれる。その価格は設置側（法人や個人のオーナー）と飲料メーカー（自販機オペレーターを含む）の契約で決まり、例えば駅構内や高速道路や観光地では“定価販売”、企業オフィスでは福利厚生として“値引き販売”するケースが多い。

近年、大手飲料メーカーが行うのが、自社の自販機チャネルを使った「サブスクリプション」（定額制）だ。その狙いや効果は何か。大手2社の担当者に聞いた。

全国に50万台以上ある「Coke ON対応自販機」

日本コカ・コーラが展開する「Coke ON Pass」（コークオン パス）がスタートしたのは2021年4月12日。同社の公式アプリ「Coke ON（コークオン）」（2016年4月に提供開始）のサブスクリプションサービスとして登場した。

当初の価格は月額2700円（税込み、以下同）で1日1本、Coke ONに対応する自販機で好きな同社商品と引き換えることができた。現在は「月額3300円」と「2320円」がある。



「Coke ON Pass」の3300円と2320円のプラン（同社公式サイトより）

まずは、サブスクを開発した理由を聞いてみた。

「コカ･コーラ社の自動販売機は全国で約75万台ありますが、当社の自販機と消費者との関係性をより深化させたい視点で開発しました。事前に登録して金額をお支払いいただく方式のため、割引率が高くないと魅力的に感じないと思い、例えば1本180円のものを30日引き換える場合、非常に思い切ったお得感を出そうと考えました」

自販機サブスクの立ち上げ責任者である、日本コカ･コーラの山下純一氏（ベンディング事業本部 ベンディングデジタルリテール シニアディレクター）はこう説明する。

現在の「3300円」で毎日1本200円の商品と引き換えた場合は約45％オフとなる計算だ。同社の自販機約75万台のうち、Coke ON Pass対応機が占める割合は3分の2に増えた。

ポイ活訴求で利用者を拡大

コカ・コーラの赤や白の自販機は全国各地にあり、メーカー別の設置台数は最も多い。その自販機との連動性がある公式アプリ「Coke ON」も好調のようだ。



都内に設置されたコカ・コーラの自販機は、Coke ON Passの表示が目立っていた（筆者撮影）

「おかげさまでCoke ONのダウンロード（DL）数は6800万（2025年10月現在）を超え、対応自販機は51万台以上、うち『Coke ON Pass』対応は約50万台です。コアバリューである『おトク・楽しい・便利』を、多くの消費者に受け入れていただいた、と受け止めています」（山下氏）

Coke ONのDL数が大きく伸びたのは“ポイ活”も大きい。自販機での購入1回につきスタンプ1個が付与。事前に設定した1週間の歩数目標を達成しても1個付与の「コークオン ウォーク」もある。15個貯まると好きな同社商品と交換できる「ドリンクチケット」となるのだ。スタンプ2倍キャンペーンも頻繁に実施されている。

サブスクのCoke ON Pass開始前に2600万DLあり、サブスク導入を後押しした。

「消費者との関係性の深化」にはさまざまな意味があるだろう。例えば定額制のため、消費者は対象商品の価格を気にしないで、その時の気分で購入することができる。また、コークオン利用時は位置情報をオンにする必要があり、利用場所のデータ収集も可能だ。

それまでの自販機では得られなかった購買特性も把握できるので、さまざまな販売戦略も立てやすい。

伊藤園「CHACOCO」利用者には茶系やコーヒーが人気

伊藤園が行う自販機サブスク「CHACOCO（チャココ）」は「月額3300円」。スタートしたのは2023年10月12日だ。2年経過した現在の状況はどうか。

「当社の自動販売機をご利用いただく方は『健康志向が高い』という側面もあります。展開する商品も緑茶や麦茶をはじめ無糖飲料が多いのも特徴で、CHACOCOのご利用でもその傾向がはっきり現れています。購買層は男性約6割：女性約4割です」



伊藤園の茶系飲料の例。「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーである大谷翔平選手のラベル（限定販売で現在は販売終了）もあった（筆者撮影）

伊藤園の大西信輔氏（自販機部企画課課長）はこう話し、売れ筋商品も教えてくれた。

「『健康ミネラルむぎ茶』（600ml）、『TULLY’S COFFEE BARISTA’S BLACK』（390ml）、『お〜いお茶 濃い茶』『お〜いお茶 緑茶』（ともに460ml）などが人気です。季節的要因もありますが、年々中型容器の比率が高まっているのが特徴です」

カフェチェーンとして国内に800店超（825店、2025年7月末現在）を展開する「タリーズコーヒー」が伊藤園の子会社となったのは2006年。近年は伊藤園の自販機内にタリーズ商品も増えて存在感が高まった。缶コーヒーはボトル缶が大半なので、開けた後も持ち運びでき、“ちびだら飲み”もできる。

「定番の“ブラック”に加え、“キリマンジャロ” （390ml）と“無糖LATTE” （370ml）の中型商品を3品揃え、ショップ品質にこだわったブランドとして味わいをご評価いただいています」（大西氏）

9万台のうち3万台でCHACOCOの利用が可能

伊藤園の自販機は首都圏を中心に都市部の設置が多い。CHACOCOを始めた理由は？

「新規ユーザーの既存ユーザー化（定着）と既存ユーザーのヘビーユーザー化を目的に、商品の認知向上とファンを増やすためです。現在、当社自販機約9万台のうち約3万台（2025年9月末時点）でCHACOCOをご利用いただけます。こうした環境を整え、今後もアプリの改修や機能追加を通じて、より便利で魅力的なサービスにしていきます」

導入時から携わる菊地考祝氏（自販機部 企画課 グループリーダー）はこう説明する。

月額3300円のお得感は、「例えば170円の商品を1日1本、30日続けて購入すると5100円となり、1800円のお得となります」（菊地氏）。こうした訴求のあり方は競合と変わらない。



伊藤園の自販機。右側でCHACOCOを使った商品の購入方法が説明されていた（筆者撮影）

1本の購入ごとにスタンプが1個付与され、15個貯まると好きな同社商品と交換できる「ドリンクチケット」もある。アプリの初回ダウンロード時には10スタンプが付与されるため、使い始めは5本の購入（1日1本を5日分）でドリンクチケットが獲得できる。

同チケットの有効期限が2年間（コークオンの基本は90日間）と長いのも特徴だ。

他の競合では、サントリーが「ジハンピ」というアプリで、初回ダウンロード後に決済方法を連携すれば「ドリンク3本無料」を打ち出し、会員数を拡大させている。

原材料費や物流費など諸経費高騰で多くの商品が値上げされ、消費者は生活防衛を行う。「量販店での価格に比べて自販機の飲料は高い」という声もある。

一方、「設置に伴う人件費、機材代、稼働の電気代、商品の補充、端末投資もあり、自販機はそこまで価格戦略をとれるチャネルではない」（競合の関係者）という声も聞く。

あらためて「飲料自販機の利便性」を聞いてみた。

「お客さまが飲みたい時にすぐ飲めるだけでなく、アイス・ホットの温度管理が適切に行われているため、飲料を最適な温度で美味しく飲んでいただける点です」（山下氏）

「店舗と異なり列に並ぶ必要がほぼなく、欲しい時にいつでも手早く購入できる点が大きな強みです。また、近年は現金以外に多様な決済に対応する機種が増え、インバウンドのお客さまも手軽に利用しやすくなっています」（大西氏）

数で圧倒的な存在感を放つ飲料自販機

国内の小売業では、コンビニ店舗数が約5万6000店、スーパーマーケットの店舗数は約2万3000店といわれる（統計によって数字は異なる）。両方を足しても約8万店だ

一方、飲料自販機の数は、業界団体の日本自動販売システム機械工業会の「自販機普及台数」調査では、2024年末で「219万9600台」（前年比99.1％）。少しずつ減っているが、コンビニ＋スーパー店舗の約28倍ある。自販機は“圧倒的に数が多い小売り”なのだ。

消費者意識の変化が激しい時代に、近くて便利以外の新たな魅力をどう打ち出すか。「飲料自販機のサブスク」はその答えのひとつだろう。

（高井 尚之 ： 経済ジャーナリスト、経営コンサルタント）