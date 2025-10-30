「オオタニは危険すぎる」ブ軍メディアが強調する“四球戦略”の必然 第5戦でも「続ける必要がある」
第4戦ではノーヒットに終わったものの、大谷のバットはやはり危険だ(C)Getty Images
2025年ワールドシリーズ、ドジャースの大谷翔平は延長18回の末決着となった第3戦で、「9出塁」を記録した。第4打席までは2本塁打、2二塁打と安打での出塁、9回からの第5打席以降は、ブルージェイズベンチが4連続申告敬遠と四球により歩かせている。記録的とも言える“1試合5四球”はもちろん、大谷がドジャース打線の主軸として誰よりも恐れられた存在故の、相手チーム側の対策に他ならない。
【画像】おでこを出したポニーテール姿も爽やか！真美子さん含め、ドジャース夫人会が集合したシーン
この第3戦、6時間半を超えたゲームは6-5でドジャースが勝利している。しかし、打撃絶好調の大谷との勝負を、ブルージェイズベンチが試合後半から徹底的に避けたことにより、これだけの熱戦が生まれたとも言える。そして、この大谷への“四球攻め”については、このシリーズの最後まで要所で行われる可能性も高い。
ブルージェイズの情報を発信する、『FANSIDED JAYS JOURNAL』は第3戦の翌日、10月28日に大谷への連続四球について振り返る特集記事を掲載している。
その中では、「言うまでもなく、ショウヘイ・オオタニはMLB史上でも最も恐れられる打者のひとりだ。ブルージェイズもその偉大さを認めている」と綴っており、その上で、第3戦5打席目以降の対応について、「今季ニューヨーク・ヤンキースのスター、アーロン・ジャッジに対して取ったのと同じアプローチをオオタニにも適用している。それは、今後も続ける必要があるかもしれない」などと論じている。
ジャッジは今季のレギュラーシーズンを通じて、各対戦カードの中で、ブルージェイズ戦で最も多い四球15個を記録。ア・リーグ地区シリーズ（ALDS）の対戦でも4度、四球で歩いている。
同メディアは、相手の主砲との勝負を避ける選択について、「四球で歩かせることも、れっきとした戦略だ」と胸を張る。また、ヤンキースに対して策が功を奏したと振り返るとともに、「オオタニに対してはそれ以上の慎重さが必要になるだろう」と主張。その上で、「今後もブルージェイズにとってオオタニのバットはあまりに危険な存在であり、走者の状況やアウトカウントによっては、さらに多くの場面で四球を選択する可能性がある」などと見通している。
シリーズは10月28日の第4戦をブルージェイズが6-2で勝利し、両チーム2勝2敗のタイで5戦目を迎える。ここからより1点の重みが増していく展開の中で、大谷が立つ打席ではどんなシーンが繰り広げられるのだろうか。世界一を争う攻防の中、両チームによる見ごたえのある駆け引きが注目を集めることになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]