µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¡ÈÅ¬±þÎÏ¤Î½ÅÍ×À¡É¤òÀâ¤¯¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤¬£²£¹Æü¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜ¤Ë¡ÈÅ¬±þÎÏ¤Î½ÅÍ×À¡É¤òÀâ¤¤¤¿¡£¡ÖÏÂ¿¿¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ØÆüËÜ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ç£²£´¾¡¤òµó¤²¤¿£±£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿£·Ç¯¤Ç·×£·£¸¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤ò¡ËÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é·Ð¸³¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£À¤³¦´Ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£Ç¥¿¥¦¥ó¤Î½©µ¨Îý½¬½éÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²¬ËÜ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¸åÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÜ¿Í¤ÏÀäÂÐÉÔ°Â¤À¤«¤é¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤«¡£¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£