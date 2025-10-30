◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手が２９日（日本時間３０日午前９時８分開始予定）、２勝２敗のタイとなったワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦の前に会見した。

延長１８回にもつれ込み、自身がサヨナラ弾で決着をつけた第３戦の８回からチームはここまで計２０イニングでわずか３得点と打線が機能していない。頼りになる主砲は「当然、打線としてもっと点を取らなければいけないのは分かっている。少しでも点を取れれば、ブレイク（スネル）の負担も軽くなる。活躍しなければならない選手は何人かいる。いつも翔平だけというわけにはいかないよ。そのことはチーム全員が理解している」と、真剣な表情で語った。

勝てば２年連続のワールドシリーズ制覇に王手をかけ、負ければ後がなくなる崖っぷちに立たされる。今後の行方を占う大一番では２番にスミス、３番にベッツを置き、打率・０８０と不振のパヘスをスタメンから外した“新オーダー”で勝負に出た。ブルージェイズの先発は第１戦から中４日のイエサベージ。フリーマンは「トレイとは一度対戦しているので、同じプランで臨めたら。とにかく高めの球を狙って、ゾーンの下は避けたい」と、気合を入れた。