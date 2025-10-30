◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

短期決戦で流れを変えるのはホームランだ。４戦連続適時打の佐藤輝をけなすつもりはない。あえて厳しく指摘すると、３点を追う８回１死一、二塁の中前適時打は残念だった。

３ボールからボール気味の外角低めの変化球をバットの先で捉え、二遊間をゴロで破った。だが、あの球は本塁打にはできない。結果的に四球になったかもしれないが、２ストライクまでは３ランを狙える球を待つべきだった。それがシーズン４０発を放った４番打者の打撃だ。特に５番の大山の状態の悪さを考えると、つなぐよりも、決める姿勢がほしかった。

対照的に山川は２回に３試合連続の先制ソロで、４番として流れをつくった。この日本Ｓは４安打だが、３本塁打、１二塁打と長打のみ。あとは４三振、５四球に凡打１。求められた役割を理解している。

阪神は才木、高橋の先発で甲子園２連敗は想定外だったはず。２戦目にデュプランティエで大敗したところから、流れを失った。当初の予想通りにモイネロが相手ならまだ救われたが、３戦目に回ったモイネロに才木で落とした。セ・リーグを独走した王者として、１、２戦目はオーソドックスにダブルエースの村上、才木をぶつけても良かったか。

小久保監督は昨年の日本シリーズは勝ち方にこだわり、セ３位のＤｅＮＡに下克上を許した。今年は形より、なりふり構わず勝ちに行く姿勢を感じる。振り返れば６回２死二塁の代打・近藤の３点目の適時打が大きかった。１死から犠打で送り、５回無失点の大津を代える勇気のいる采配だった。（スポーツ報知評論家・掛布 雅之）