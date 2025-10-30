¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÂæÏÑ¡¦Ì£Á´¥¨¡¼¥¹½ù¼ãô¦¤ò³ÍÆÀÄ´ºº¤Ø¡¡ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ÇÆüÊÆÊ£¿ôµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤«
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ì£Á´¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤Î³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ²Ú¿¦¶ÈËÀµåÂçÏ¢ÌÁ¡ÊCPBL¡Ë¤¬ºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë²÷Â®µå±¦ÏÓ¤¬³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÆüÊÆ¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤¬Æ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ë±¦ÏÓ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÅê¼ê¿Ø¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë»²Àï¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÌ£Á´¤ËÆþÃÄ¤·¤¿½ù¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ë±¦Éª¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¡¢Æ±2Ç¯ÌÜ¤Ë±¦Éª¤Îð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¡£24Ç¯7¾¡¡¢º£µ¨¤â5¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦05¤ÈÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÃ¥¤Ã¤¿11¸Ä¤Î¥¢¥¦¥ÈÁ´¤Æ¤ò»°¿¶¤ÇµÏ¿¤·¤¿±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï·ÑÂ³¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤â±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÉôÄ¹¡Ê50¡Ë¤é¤¬Ê£¿ô²óÅÏÂæ¤·¤Æ»ë»¡¡£À¤³¦´ð½à¤ÎÍË¾³ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Ïº£µ¨2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡Ê1¡¦46¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¥â¥¤¥Í¥í¡¢Íèµ¨¤Ïº¸Ê¢Ä¾¶Ú¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ë¤â¥ª¥¹¥Ê¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤¹¤ë¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ïº£µ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸¢¡ÊFA¸¢¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÍèµ¨¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½ù¤Î³ÍÆÀ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏàÄÉ¤¤É÷á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£