巨人ＯＢの李承ヨプ氏（４９）が２９日、Ｇタウンなどで開始した巨人の秋季キャンプで臨時コーチとして始動した。０６〜１０年に在籍した日韓通算６２６発のアジアの大砲は「阿部監督が招待してくれました。感謝しています。１５年ぶりにジャイアンツのユニホームを着るのでうれしい」と声を弾ませた。

まずはロングティーやフリー打撃をじっくり見ながら選手の把握に努めた李氏。その中でリチャードとともに「パワーがあって打撃がすごい」と名前を挙げたのが佐々木だった。今年のＣＳで「プロ１号」を放ったが、レギュラーシーズンでは２年間で０発。それでも「まだ試合で出てないのは自分の力を発揮できていないだけで、オーバーフェンスできるようなパワーを持っていて、可能性は十分ある選手」と打撃練習を通じて潜在能力の高さを感じ取ったようだ。

ナインにとって貴重な機会。阿部監督は「素晴らしいキャリアを持ってる方なので、いろんな引き出しを持っていると思う。いろんなことを選手は聞きに行ってほしい」と願い、李氏も「選手から質問があればそこから始まるのが一番いいと思う」と歓迎する。今季夏場以降に存在感を示した佐々木にも、課題の打力向上のヒントが授けられるかもしれない。

高卒１年目の石塚とは、今季限りで引退し、キャンプ初日にサプライズ参加した長野氏を含め３人で会話も交わし、「高卒ドラ１ですごく表情も明るくていい」とうなずく。「いろんなアドバイスをするのも大事ですし、自分も勉強しながらやりたい」。臨時コーチ期間はキャンプ最終日の１３日まで。培ってきた経験、思考をＧナインへ還元する。（田中 哲）

【佐々木俊輔】 李承ヨプ臨時コーチから打撃でのパワーを称賛された。「いろいろ聞きながら自分の中に落とし込んで、春にいい結果が出せるようにしたい」

◆現役時代の李承ヨプ氏 韓国で４６７本塁打、ＮＰＢで１５９本塁打を記録。韓国ではサムスン時代の０３年に当時のアジア記録となる５６本塁打を放った。日本では０４年から８年間、巨人では０６〜１０年の５年間プレー。０６年には開幕戦から巨人軍第７０代４番を務め、打率３割２分３厘、４１本塁打、１０８打点をマーク。０７年には阿部慎之助、高橋由伸、小笠原道大との３０発カルテットが生まれるなど、現役時代の阿部監督とともに重量打線を形成。