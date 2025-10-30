２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（通常放送は水曜・午後９時）では、「思春期子育てお悩みＳＰ」をテーマに思春期の子どもを持つタレントが出演した。

１３歳、８歳、５歳の男児を育てる小倉優子は「中１の息子がいるんですけど、ヒゲとかちょっと生えてくると『いらない』って言ってて。『一度脱毛しちゃうと生えてこないけど大丈夫？』って聞いたら、『いらないんじゃない？』って言って、時代が違うんだなって思って」と長男とのやりとりを紹介。

３児の母・山口もえも「中３の息子が『カミソリない？』って言うから、エッ！って思ったら、体育の授業でプールがあるんですけど、みんな脚がツルツルだって言うんです。男の子も今はツルツルの時代なんだってびっくりして」と、今どきの中学生事情を明かした。

すると、高校２年の息子がいる益若つばさは「ある日突然、脱毛してみたいって言って、同じ（医療）脱毛行ってます」と話した。

これを聞いたＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は驚いた表情で、ゲストの「オードリー」の春日俊彰に「春日の時代もないだろ、男子で脱毛してる人とか？」と質問。春日は「いないですよ。初めて脚の毛そったの３５歳くらいの時にボディービルの大会に出た時ですよ」と答えていた。