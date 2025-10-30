◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

痛すぎる１敗も、ただでは終わらなかった。阪神・佐藤輝がまた打った。本拠地の空気を変えたのは３点ビハインドの８回１死一、二塁。３ボールからの４球目、ソフトバンク・松本裕の変化球を逃さなかった。二遊間を破るタイムリーだ。前夜の第３戦の４回から９度得点機を逃していたチームの負の連鎖を断ち切ったが「もう１点、２点じゃないですか」と届かなかったわずかな差に目を向けた。

これで球団史上初の日本Ｓ４戦連続打点。８５年のバース、０３年の金本知憲、桧山進次郎、２３年の森下翔太の同３戦連続打点を抜いた。内野ゴロによる１打点に終わった２年前の日本Ｓとは違う。今季ポストシーズンはここまで全７戦でＨランプをともした。４０本塁打＆１０２打点で２冠のシーズン同様、輝きを放っている。

チームは３連敗で崖っぷち。１勝２敗から王手をかけられたチームは過去２５回中２４回で日本一を逃している。唯一、大逆転で頂点に立ったのは１９５５年の巨人のみ。Ｖ確率４％の窮地に立たされたが、藤川監督は「３つ勝つだけ。あしたまず一つを取りにいく」とキッパリ。佐藤輝も「切り替えるというか、やることは変わらない」と前を向いた。頂上決戦。セ王者としてこのまま終わるわけにはいかない。（直川 響）