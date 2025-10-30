NY金先物12 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4000.70（+17.60 +0.44%）



金１２月限は反発。時間外取引では、ドル安一服を受けて戻りを戻りを売られる場面も見られたが、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の利下げ見通しを受けて堅調となった。欧州時間に入ると、上げ幅を拡大した。日中取引では、米ＦＯＭＣの利下げ見通しを受けて買い優勢となったが、序盤の買い一巡後は上げ一服となった。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が会見で１２月利下げは確定した結論ではないと述べると、戻りを売られた。



