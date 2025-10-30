ダウ平均は反落 パウエル発言で下げに転じる エヌビディアの時価総額が５兆ドル突破＝米国株概況
NY株式29日（NY時間16:28）（日本時間05:28）
ダウ平均 47632.00（-74.37 -0.16%）
S＆P500 6890.59（-0.30 0.00%）
ナスダック 23958.47（+130.98 +0.55%）
CME日経平均先物 51110（大証終比：-220 -0.43%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は午後になってげに転じた。パウエル議長のＦＯＭＣ後の会見に反応。議長は会見で「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」との見解に市場は敏感に反応したようだ。
ＦＯＭＣ前の短期金融市場では、１２月利下げを完全に織り込んでいたが、パウエル会見後は６５％程度の確率に後退。政策金利に敏感な米２年債利回りも３．６％台まで急上昇していた。
政府機関閉鎖で米経済指標の発表がなく、ＦＲＢも入手できるデータが少ない中、想定通りではあったかに思われるが、議長は１２月についてどちらにもオープンにしていた印象。雇用の冷え込みに言及はしているものの、データに雇用改善が示されれば決定に影響すると述べていたほか、インフレは依然として高水準で推移する中、サービス部門の非市場部分のインフレは低下を見込んでいる点も指摘していた。
利下げ、据え置きのどちらにもオープンな姿勢のようにも思われるが、市場が１２月利下げを過度に織り込んでいた分、サプライズとなってしまった可能性もありそうだ。
エヌビディア＜NVDA＞が上昇し、時価総額が史上初めて５兆ドルを突破した。２つニュースが流れており、トランプ大統領が明日の米中首脳会談で、同社製の最新チップ「ブラックウェル」について協議する見通しだと述べたことが材料視。また、量子コンピューターとＡＩ半導体の接続で新システムを発表した。
引け後にマグニフィセント７の決算が始まる。日本時間の３０日早朝（午前５時台）になるが、本日はマイクロソフト＜MSFT＞、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞、メタ＜META＞が発表を予定。巨額のＡＩ投資を正当化する内容になるか注目されるが、市場は楽観的に見ているようだ。
いずれにしろ、高バリュエーションも指摘される中、イベントを経て、市場の雰囲気が今後どちらに傾くか注視される。
ストラテジストは「依然として高過ぎる株価バリュエーションや、政府機関閉鎖の継続は懸念材料ではあるが、市場の強気トレンドに逆らうべきではない」と述べている。「今週を通して投資家の熱気は続き、年末にかけて市場環境は比較的順調だろう」とも語った。
ソフトウエア開発のＣＳＧシステムズ＜CSGS＞が大幅高。日本のＮＥＣが同社を４４４７億円で買収し、完全子会社化すると発表した。１株８０．７０ドルでの買収で、前日終値よりも１７％高い水準。
ボーイング＜BA＞が決算を受け下落。売上高は予想を上回ったものの、１株損益の赤字が予想以上に膨らんだ。新型旅客機「７７７Ｘ」に絡んで４９億ドルの会計上の評価損を計上したことが影響。同型機のデビューを延期するとも発表した。
キャタピラー＜CAT＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。ＡＩデータセンター需要でエネルギー・輸送部門の好調が利益を押し上げた。
家庭用ソーラーのエンフェーズ・エナジー＜ENPH＞が大幅安。同社のコーサンダラマンＣＥＯが、米国の住宅用太陽光発電市場は２０２６年に２０－３０％縮小するとの見通しを示した。
ベライゾン＜VZ＞が決算を受け上昇。売上高は予想を下回ったものの、１株利益は予想を上回った。通期のガイダンスも公表し、従来の見通しを維持している。
ダウ平均 47632.00（-74.37 -0.16%）
S＆P500 6890.59（-0.30 0.00%）
ナスダック 23958.47（+130.98 +0.55%）
CME日経平均先物 51110（大証終比：-220 -0.43%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は午後になってげに転じた。パウエル議長のＦＯＭＣ後の会見に反応。議長は会見で「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」との見解に市場は敏感に反応したようだ。
ＦＯＭＣ前の短期金融市場では、１２月利下げを完全に織り込んでいたが、パウエル会見後は６５％程度の確率に後退。政策金利に敏感な米２年債利回りも３．６％台まで急上昇していた。
政府機関閉鎖で米経済指標の発表がなく、ＦＲＢも入手できるデータが少ない中、想定通りではあったかに思われるが、議長は１２月についてどちらにもオープンにしていた印象。雇用の冷え込みに言及はしているものの、データに雇用改善が示されれば決定に影響すると述べていたほか、インフレは依然として高水準で推移する中、サービス部門の非市場部分のインフレは低下を見込んでいる点も指摘していた。
利下げ、据え置きのどちらにもオープンな姿勢のようにも思われるが、市場が１２月利下げを過度に織り込んでいた分、サプライズとなってしまった可能性もありそうだ。
エヌビディア＜NVDA＞が上昇し、時価総額が史上初めて５兆ドルを突破した。２つニュースが流れており、トランプ大統領が明日の米中首脳会談で、同社製の最新チップ「ブラックウェル」について協議する見通しだと述べたことが材料視。また、量子コンピューターとＡＩ半導体の接続で新システムを発表した。
引け後にマグニフィセント７の決算が始まる。日本時間の３０日早朝（午前５時台）になるが、本日はマイクロソフト＜MSFT＞、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞、メタ＜META＞が発表を予定。巨額のＡＩ投資を正当化する内容になるか注目されるが、市場は楽観的に見ているようだ。
いずれにしろ、高バリュエーションも指摘される中、イベントを経て、市場の雰囲気が今後どちらに傾くか注視される。
ストラテジストは「依然として高過ぎる株価バリュエーションや、政府機関閉鎖の継続は懸念材料ではあるが、市場の強気トレンドに逆らうべきではない」と述べている。「今週を通して投資家の熱気は続き、年末にかけて市場環境は比較的順調だろう」とも語った。
ソフトウエア開発のＣＳＧシステムズ＜CSGS＞が大幅高。日本のＮＥＣが同社を４４４７億円で買収し、完全子会社化すると発表した。１株８０．７０ドルでの買収で、前日終値よりも１７％高い水準。
ボーイング＜BA＞が決算を受け下落。売上高は予想を上回ったものの、１株損益の赤字が予想以上に膨らんだ。新型旅客機「７７７Ｘ」に絡んで４９億ドルの会計上の評価損を計上したことが影響。同型機のデビューを延期するとも発表した。
キャタピラー＜CAT＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。ＡＩデータセンター需要でエネルギー・輸送部門の好調が利益を押し上げた。
家庭用ソーラーのエンフェーズ・エナジー＜ENPH＞が大幅安。同社のコーサンダラマンＣＥＯが、米国の住宅用太陽光発電市場は２０２６年に２０－３０％縮小するとの見通しを示した。
ベライゾン＜VZ＞が決算を受け上昇。売上高は予想を下回ったものの、１株利益は予想を上回った。通期のガイダンスも公表し、従来の見通しを維持している。