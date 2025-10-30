視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

10月31日（金）は「ハロウィン 驚きの大変身スペシャル！」と題した総集編！ ヒーローからサル、憧れの超人気アイドルまで、依頼者が憧れの大変身を遂げる爆笑名作選をお届け！！

真栄田賢探偵が調査した『正義のヒーロー！？コシヌマン参上！』（18年6月15日放送）は、東京都の男性（当時53）から。私は、大人になっても特撮ヒーローや怪獣、怪人が大好きで、ヒーローになることを夢見る53歳のおじさんだ。時折、一人で正義のヒーロー「コシヌマン」になり、住んでいるアパートの屋上で、悶々と“ひとりぼっちのヒーローごっこ”をしている。正直、寂しい。相手をしてもらえないだろうか、というもの。そこへ、「ショッカー戦闘員になりたい！」という新たな依頼者が参戦、衝撃の結末が待ち受ける。おじさん依頼者のピュアなヒーロー物語。

10月31日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、竹山隆範探偵の『サルになりたい男』（23年2月3日放送）、桂二葉探偵の『私を松田聖子にして』（24年5月24日放送）など、様々な依頼を解決した。