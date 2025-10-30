「小さい頃は、神様がいて不思議に夢を叶えてくれた。大人になっても、奇跡は起きるだろうか？」

そんな主人公・渉（北村有起哉）のモノローグで幕を開けた『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）。この春、13年にわたる『最後から二番目の恋』シリーズを完結させた岡田惠和の完全オリジナル脚本で、レトロマンション「たそがれハイツ」の住人である三家族が織りなすホームコメディーだ。

タイトルは岡田が、“ユーミン”こと松任谷由実の名曲「やさしさに包まれたなら」の一節から着想を得たもの。そこには、「人が生きていくことは大変で、うまくいかないことがほとんど。でも、生きていくしかない。一人でも大変なのに、誰かと一緒に生きることはもっと大変。でもだからこそ、楽しい。そんな生きることの大変さを、でも、つらそうではない言葉にして、タイトルにしたい」との思いがあったという（※1）。

ふと思い出したのは、同曲がエンディングテーマとして使用されている映画『魔女の宅急便』だ。1989年に公開されたスタジオジブリ作品で、13歳の少女・キキが一人前の魔女になるため、両親のもとを離れて見知らぬ土地で奮闘する姿が描かれる。筆者は3年前、当サイトに寄稿したコラム（※2）で、「本作は一人の女の子が『神様がいて不思議に夢を叶えてくれた』幼少期から飛び出し、『大人になっても奇跡は起こる』ことを知って成長していく姿を描いた物語だ」と書いた。

贈り物を開けるときのようなワクワクした気持ちで港町・コリコに降り立ったキキだが、歓迎してくれるとばかり思っていた街の人から白い目で見られ、配達の仕事で苦労して荷物を届けたのに感謝されるどころか冷たくあしらわれるわ、初めて仲良くなった男の子は他の女の子たちと遊んでいるわ、もやもやすることばかり。キキは心がすっかり折れて、魔法が使えなくなってしまうが、最後はいろいろな人に支えられ、魔法の力で人を救ったことでみんなから称賛される。大人になってから改めて観ると、その奥深いストーリーに感動するのではないだろうか。ファンタジーの皮を被っているが、実は夢見がちな少女が現実の厳しさを目の当たりにし、落ち込みながらも自分の強みを生かして居場所を作っていく普遍的な成長譚なのだ。

本作は『魔女の宅急便』と雰囲気が似ている。根っからの悪人が存在せず、不器用だけど優しい人たちが繰り広げる世界はファンタジーのようだけれど、それぞれが切実な悩みや葛藤を抱えていて、そこに視聴者が自分を重ねざるを得ない“現実”がある。渉の妻・あん（仲間由紀恵）も、かつてはキキのような少女だった。受験に失敗し、仕方なく滑り止めの大学に入ったあん。努力しても報われないことはあるし、自分はさして特別な人間ではないことをそのとき、実感したのではないだろうか。それでも現実との折り合いをつけながら前に進み、やりがいのある仕事に就いた。

しかし、渉と結婚し、出産を機に会社を辞めてから人生が一変する。2人の子ども、順（小瀧望）とゆず（近藤華）はかわいいし、渉に対してイライラすることはあっても、さして不満があるわけではない。だけど、母として生きるだけの人生に耐えられなかったあんは、渉と交わした「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を支えに生きてきた。

あんの葛藤に若者世代は、あまりピンとこないのではないだろうか。今や日本の共働き世帯の割合は約7割に達していて、出産後も働き続けている女性は多い。子育てと仕事を両立しやすい環境も整備されつつあり、子どもが産まれたからといって、自分の人生が終わったと感じる人は少ないだろう。

■『小さい頃は、神様がいて』におけるキキはゆず（近藤華）？ 一方、あんの告白を目に涙を溜めながら聞いていたのはさとこ（阿川佐和子）だ。子どもが巣立ってから持て余していた一軒家を手放し、夫の慎一（草刈正雄）とたそがれハイツの1階に引っ越してきたシニア女性。慎一は仕事楽しさで家庭を顧みず、家事も子育てもさとこに任せっぱなしだったという。だが、さとこ自身、「私たちの頃はね、もっともっとまだまだ、女は妻は母はこうあるべきだっていう時代だったのね。それは男たちがそういうふうに考えていただけじゃなくて、女たちもそんなふうだったのね」と語っていたように、それを甘んじて受け入れていたところがあるのだろう。そんな彼女からしてみれば、あんのように妻として、母としての生き方に疑問を持てること、それ自体が羨ましいのではないだろうか。

2階に住むレズビアンカップルの奈央（小野花梨）と志保（石井杏奈）は同じ職場で働きながら、一緒にキッチンカーを開く夢のためにお金を貯めている。好きなものにまっすぐで、自分の力で道を切り開いていこうとする彼女たちの姿は眩しい。そもそも同性カップルがBLやGL作品ではなく、GP帯ドラマにごく自然な形で登場すること自体が大きな進歩。けれど、未だに偏見や差別が存在することは、2人が語る言葉から伝わってくる。時代が変わっても、女性の悩みは尽きない。

『魔女の宅急便』では、絵描きのウルスラ（18歳）、パン屋のおソノさん（26歳）、キキの母・コキリ（37歳）、ニシンのパイの老婦人（70歳）と、さまざまな世代の女性がキキを取り巻き、その成長過程を物語っている。彼女たちは多くを語らないけれど、きっとそれぞれあんたちのような悩みや葛藤を抱えているはず。

本作において、キキに一番近い立場にいるのはゆずだ。第3話で視聴者から反響を呼んだ、渉の号泣ラジオ体操。あんに「愛してるから離婚する！」と宣言する直前、渉が思い出していたのは、まだ子どもたちが小さい頃に家族でラジオ体操に参加した日のことだった。その日、微熱があったが、皆勤賞を達成するために頑張ってラジオ体操を終えたゆず。「なんでもできるんだよ、ゆずは。自分の力で！」と語りかけるあんに、筆者はキキの母、子どもの成長を実感して思わず涙する渉に、「いつの間にこんなに大きくなっちゃったんだろう。上手くいかなかったら帰ってきていいんだよ」と抱きしめるキキの父の姿をそれぞれ重ねた。それから随分と時間はかかったけれど、あんの思いを知ったゆずは自立を決意する。

人生100年時代とも言われる今、子どもが巣立った後も親の人生は長い。たとえ50歳であっても、あと半分。キキが旅立った後も彼女の両親は当たり前のように仲良く暮らすが、果たしてそれは今の時代、リアルと言えるのか。渉とあんの選択は、これからの夫婦のセカンドライフに大きな影響を与えるような気がする。

