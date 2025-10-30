◇SMBC日本シリーズ第4戦 ソフトバンク3ｰ2阪神（2025年10月29日 甲子園）

どすこい3連発で王手！SMBC日本シリーズ2025は29日に第4戦が行われ、ソフトバンクが3―2で阪神に勝利し、通算成績3勝1敗で日本一まであと1勝とした。2回に山川穂高内野手（33）が日本シリーズ記録に並ぶ3試合連続の一発となるバックスクリーン弾。史上6人目となる3戦連発が決勝打となった。チームは黒星スタート後に3連勝。30日の第5戦で一気に5年ぶり12度目の日本一を決める勢いだ。

過去4度、本塁打キングに輝いた山川がゾーンに入った。豪快な一撃がバックスクリーンに飛び込む。3戦連発。この勢いはもう止められない。

「今年はリーグ戦の成績が“すっとこどっこい”だったので、ようやくですかね。構え方を工夫して自分のスイングができました」

第1打席でいきなりさく裂した。0―0の2回、先頭でカウント0―2と追い込まれながらも阪神の先発・高橋の148キロ真ん中直球を逃さない。大飛球を追った中堅手・近本はその行方を見送るしかなかった。第2戦で左中間へ、4番に復帰した第3戦でもバックスクリーン弾。この日も敵地でパワーを発揮した。

日本シリーズ3試合連続本塁打は史上6人目。球団では2000年の城島健司（当時ダイエー）以来の快挙となった。4試合連発は過去にない。記録更新の期待がかかるが「バースさん、エルドレッドさん、ゴツいですね。意識はせずに、それよりもチームの勝ちでしょう」と心も落ち着き払っている。

“特訓”の効果が発揮されている。昨季のDeNAとの日本シリーズでは横浜スタジアム近くの焼き肉店などで肉料理を中心に栄養をチャージ。今回2度目のシリーズでは店選びを変えた。福岡から移動し、甲子園で練習した27日夜に「今から“特訓”に行ってきます。大阪にはおいしい特訓が多いので」と笑顔で大阪・新地へ足を運んだ。柳田に連れていってもらったことがある日本料理店で美食を堪能。28日には品数豊富な居酒屋をチョイスし、多彩なメニューを平らげてパワーを補充した。

山川の先制ソロが決勝打となり、チームは3連勝で20年以来5年ぶり12度目の日本一に王手をかけた。小久保監督は「あの先制は大きかった。あと一つ、勝つためにやり続けてほしい」と期待する。山川もプロ野球人生初の日本一経験がかかる。「やったことないので分からないけど狙って打ちたいです」。この勢いで一気に頂点に立つ。（井上 満夫）