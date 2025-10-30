◇SMBC日本シリーズ第4戦 阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日 甲子園）

【森繁和 日本シリーズ大分析】第4戦はソフトバンクが制して3連勝とし、日本一に王手をかけた。本紙評論家の森繁和氏（70）は、シリーズ初先発した大津の投球に注目。直球と変化球による緩急ではなく、多彩な球種を駆使した「変化球＆変化球」の緩急が阪神打線を封じ込めたと分析した。野手顔負けの打撃センスで相手先発の高橋を攻略したことも評価した。（構成・鈴木 勝巳）

本来、投手は直球と変化球の球速差で緩急をつける。しかし、多彩な変化球を操るのが持ち味の大津は変化球と変化球で緩急をつけて阪神打線を幻惑した。球種ごとにスピードを変化させ、非常に巧みに阪神打線のタイミングを外す。直球を生かすための変化球、ではなく変化球が変化球を生かす投球だった。

立ち上がりの初回。先頭・近本の初球に147キロの直球を投じた。驚かされたのはここから。2回の最後の打者である8番・小幡まで野手8人に対する20球のうち一球も直球を投げなかった。カーブにカットボール、フォーク、チェンジアップ…。全て同じ腕の振りで投じる。セ・リーグにいないタイプ。一転して3回は18球のうち8球が直球と、変幻自在の投球に阪神打線も面食らっただろう。

身長も1メートル75と大柄ではなく、低いリリースポイントからボールが低めに来る。この「低→低」はなかなか打者は対応しづらい。特に左打者に対しては内角に食い込むカットボールが邪魔になっていた。初回の近本は内角カットボールで見逃し三振。3回1死では一転、外角に逃げるチェンジアップで空振り三振と、内外角に加えて前後の奥行きも使って手玉に取った。

本当に器用で、野球センスが優れている。それは打撃にも表れていた。パ・リーグで普段は打席に立たないが、3回1死では遊撃正面への当たりを俊足を飛ばして内野安打に。高校時代は内野手。打席での構えもいいし、右足でのタイミングの取り方なども野手顔負けだ。5回1死では四球で出塁。マウンドの阪神・高橋も警戒していたのだろうが、投手への四球はご法度だ。案の定、痛い失点につながった。

≪6番以下が沈黙…つながらぬ阪神打線≫阪神は8回に上位打線で2点を返した。4番・佐藤輝が4試合連続打点。3番・森下は2安打で第3戦まで12打席ノーヒットと苦しんだ5番・大山にも初安打が出た。固定された1〜5番はリーグ優勝の原動力となったが、一方で6番以下の下位打線は無安打と、迫力に欠けると言わざるを得ない。1点を追う9回の攻撃も7番から。あっけなく3者凡退で終わった。

特に阪神ベンチは6番打者に苦慮しているように見える。第1戦から島田、高寺、豊田、前川と日替わり。ただ、相手投手にプレッシャーをかけられているかというと疑問符が付く。対するソフトバンクは7番に今季首位打者の牧原大。1、2戦目は9番を打っていたのだから、やはり選手層が厚い。

代打も差がある。セ・リーグ本拠地でDHが使えないため、ソフトバンクは近藤がベンチスタート。6回に代打で貴重な適時打を放った。対する阪神は代打4人が不発。シーズンでの代打打率.178は12球団でワーストだった。

≪第5戦 1カ月ぶり登板の阪神・大竹耕太郎、重圧の中での投球に注目≫ソフトバンクは第2戦からの3連勝で日本一に王手。仮に今日の第5戦に敗れても、王手をかけたまま本拠地に戻れるだけに余裕がある。それでも第5戦には中4日で有原を投入。隙を見せずに一気に決めようとのベンチの決意が感じ取れる。第6戦までもつれ込んだCSファイナルSと同様に、最終第7戦には中4日でモイネロが控えているはず。だから勝負に出られる。

もう1敗もできなくなった阪神は苦しい。振り返ればデュプランティエを先発起用して大敗を喫した第2戦で、流れを手放したように感じる。その試合で相手主砲の山川に一発を含む5打点を許し、完全に勢いに乗せてしまった。助っ人は約2カ月半ぶりの1軍マウンドだったが、第5戦先発の大竹も約1カ月ぶりの登板。負けたら終わり、の重圧の中での投球に注目したい。

今シリーズは第3戦まで、不思議なことに先制したチームが全て敗れていた。ただ、そうはいっても先制点は大きな鍵。阪神は先制し、投手陣で守り切るシーズン同様の試合展開に持ち込むしかない。

≪昨年は4連敗で終戦したソフトバンク 今年は4連勝なるか≫○…ソフトバンクは、DeNAと対戦した昨年の日本シリーズと対照的な勝敗となっている。昨年は第1戦から2連勝したものの、第3戦から4連敗。4年ぶりの日本一を逃した。今年は第1戦を落としたが、第2戦から3連勝し、一気に王手をかけた。