¿·¤¿¤Ê°û¿©¶õ´Ö¡Ökaiwaii akasaka¡×¤¬ÀÖºä¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡YOSHIROTTEN¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨
¡¡¡Ökaiwaii akasaka¡×¤Ï¡¢1³¬¤Ë4Å¹ÊÞ¤È2³¬¤Ë9Å¹ÊÞ¤¬Æþµï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î°û¿©¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ÛÆâ¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀµÜÁ°¤ÎTRUNK(HOTEL) CAT STREET¤ä¡¢¡ÖGEMS HIROO CROSS¡ÊEAT PLAY WORKS¡Ë¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥â¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡ÊJamo Associates¡Ë¤¬·È¤ï¤ê¡¢1³¬¤È2³¬¤ò·Ò¤°³¬ÃÊ¤ÎÀè¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎYOSHIROTTEN¤«À©ºî¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤Ä»¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¥Î¥Î¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥«¥µ¥«¥ß¥Ä¥±¡×¤ä¾ÆÆù²°¡Ö¤ä¤¤Ë¤¯ Ûð¿ß¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖFORNO GAKU¡×¡¢¾®ÎÁÍý¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤ÈÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ¶´î ºó¡×¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️kaiwaii akasaka
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä»°ÃúÌÜ17ÈÖ3¹æ
ÂÐ¾Ý¥Õ¥í¥¢¡§1¡¢2³¬
ÌÌÀÑ¡§Ìó588Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ú¥Æ¥Ê¥ó¥È°ìÍ÷¡Û¡Ê¡ú¤Ï´ë¶È½é¤Î¿·¶ÈÂÖ¡Ë
¡Ò1³¬¡Ó
¥Î¥Î¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥«¥µ¥«¥ß¥Ä¥±¡Ê¾Æ¤Ä»¡Ë
¤ä¤¤Ë¤¯ Ûð¿ß¡Ê¾ÆÆù¡Ë
FORNO GAKU¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ë¡ú
ñ»Ò ¤ª¤½¾¾¡Êñ»Òµï¼ò²°¡Ë
¡Ò2³¬¡Ó
¥Û¥ë¥â¥óÁ¥ ¥Û¡¼¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ê´Ú¹ñ¡¦¤ª¤Ç¤ó¡Ë
À¶´î ºó¡Ê¾®ÎÁÍý¤È¥¹¥Æ¡¼¥¡Ë
¤ä¤¤ä¤»°ÎØ¡ÊÅ´ÈÄ¾Æ¡Ë
·§ËÜËÒ¾ìÄ¾±Ä ÌÚËÜ¾¦Å¹¡Ê·§ËÜµï¼ò²°¡Ë
ÀÖºäÌë½®¡ÊÏÂ¡ßÃæ²Ú¡Ë¡ú
¤¹¤·Êú°ì¡Ê¼÷»Ê¡Ë
°¦²Öº»²Ú¡Ê¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¡Ë¡ú
¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥ë¡¼¥¸¥å¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¡ú
Bar FLOWERS¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¡Ë