アークテリクスが東武池袋本店1階に出店　国内直営店はこれで18店に

アメアスポーツジャパンが運営する「アークテリクス（ARC’TERYX）」が、「アークテリクス 池袋東武ブランドストア」を10月30日にオープンする。場所は、池袋駅に直結する東武百貨店池袋本店の1階。売り場面積は約528平方メートルと、ワンフロアの店舗としては国内最大規模だ。国内の直営店は、アウトレットを除いてこれで18店になる。

【画像をもっと見る】

アークテリクスは近年、中国を牽引役にグローバルで好業績が続いている。決算資料によれば、直近の2025年1〜6月期のブランドの状況は、「全エリア、全チャネル、全カテゴリーで好調」。2025年12月期は、アークテリクスが大半を占めるテクニカルアパレルカテゴリーで、「売上高が前期比22〜25％増、営業利益率約21％」で着地見込み。国内では、年2〜3店の新規出店や移転増床を続けており、今秋は池袋のほかに、ニュウマン高輪にも出店済み。

池袋の新店では、アウトドアアパレル、フットウェア、バックパックに加え、アーバンラインと位置付ける「ヴェイランス（VEILANCE）」を含め、フルラインナップを展開する。オープン時は、入り口すぐの売り場ではブランドの原点であるクライミング用のアパレルやハーネスを打ち出し。奥にスノーウエアやヴェイランスのコーナー、コミュニティースペースが広がる。

2025年11月に開業した新宿店、4月に開業した札幌店に続き、国内3店舗目となる「ReBIRD™︎サービスセンター」を導入した点も特徴。ロックミシンなどを備えてリペアの相談や受付を行うのに加え、洗濯・乾燥機も設置してシェルジャケットなどのウォッシュサービスを無料で提供し、製品を長く使い続ける価値を伝える。洗濯・乾燥機を置かないリペア窓口の「ReBIRD™︎サービスカウンター」導入店を合わせると、国内では5店舗目。

店内では、端材を再利用したもの作りのワークショップやフィルム上映などのイベントを順次予定している。コミュニティースペースではアウトドア関連の書籍も自由に閲覧でき、客とスタッフや客同士のつながりの醸成にも注力する。

オープニングに合わせた特典として、10月30日から11月3日までに7万円以上購入した客に、ロゴ入りトートバッグを配付する。店内でシールを貼ってカスタマイズできる仕組み。

売り場はかつて東武美術館の一画だった場所だといい、天井が高く開放感のある作り。直前は「ギャップ（GAP）」だった（ギャップは2フロア展開から、2階のみの1フロア展開に変更）。

◾️アークテリクス 池袋東武ブランドストア

開業日：10月30日

場所：東武百貨店池袋本店１階

所在地：東京都豊島区西池袋1-1-25

営業時間：10:00〜20:00（百貨店営業時間に準ずる）