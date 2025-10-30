巨人は29日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムと川崎市のジャイアンツ球場で秋季キャンプを開始した。また来季のコーチ陣容を発表した。

19年以来7年ぶりにヘッドコーチを置かない。橋上作戦戦略コーチがオフェンス、川相2軍野手総合コーチがディフェンス、村田総合コーチがバッテリーのチーフに配置転換。阿部監督は「一番は情報の共有。役割をしっかりさせ、3部門の責任者と僕でいろんな相談をしていきたいという狙い」と説明した。2軍監督とファームのバッテリーコーチ1人は未定で、決まり次第発表される。

吉村禎章編成本部長は「3本の軸を2、3軍にも同じような形で置く。1、2、3軍全軍が共通の認識を持ちながら指導していくために3本の軸にした」と解説。各部門で定期的にリモート会議を行い情報共有していく。ジャイアンツアカデミーの大田泰示コーチが2軍打撃担当となるなど新たな顔触れも加え、「3本の軸」で縦と横の連携強化を図る。

V奪回を目指し新体制で出発の練習前には阿部監督が訓示。「来年はこんな時に集合している場合じゃないと思う。日本シリーズに出て秋の練習はしない、そういう方向でみんなスタートを切ってほしい」と呼びかけた。

「とにかく量をこなす」が今キャンプのテーマ。午前9時から始まった初日は、午後5時過ぎまで続いた。指揮官自ら打撃投手を務めるなど8時間精力的に動いた。「特に若い選手は活発にやってほしい」。若手の手のひらは既にテーピングだらけだった。（青森 正宣）