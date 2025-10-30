秋の芝中距離最強馬決定戦「第172回天皇賞・秋」の最終追い切りが29日、東西トレセンで行われた。今年の宝塚記念を制したメイショウタバルはCWコースで切れのある動きを披露し万全の仕上がりをアピール。コンビを組む武豊（56）が勝てば、保田隆芳元騎手を抜いて歴代単独最多の秋天8勝目となる。鞍上は8月29日に膵臓（すいぞう）がんのため亡くなった「メイショウ」馬主・松本好雄さんのために、全力プレーを誓った。同レースは30日に出走馬と枠順が確定する。

【武豊に聞く】

――前走の宝塚記念を振り返って。

「凄くいいレースができて、馬も一生懸命走ってくれて凄くうれしかった。向正面に入ったぐらいからいいリズムになった。最後までしっかり走って強かった」

――東京2000メートルの適性は？

「距離は問題ない。ただ、東京でましてや天皇賞。これまでと同じレースパターン、脚質だと越えなければならないハードルは高い」

――気になる点は？

「つかみどころがなく難しい面もある。返し馬も簡単ではない。ゲートインまでスムーズにいけばいいな、と。関東圏でゲートになかなか入らないレースもあった。心配なことは多い」

――理想の枠は？

「普通に考えて東京2000メートルは内枠の方がレースはしやすいが、スタート次第でそれも変わってくるので一概には言えない。スタートは遅くないけど危うさもあるので注意して乗りたい」

――昨年のドウデュースに続く同レース連覇が懸かる。

「またこうやっていい馬と挑めるのは騎手としてありがたい。僕はレースでしっかり乗るだけ。持っているポテンシャルは高い馬。それを全て出せるように乗りたい」