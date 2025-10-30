タレントの梅宮アンナ（53）が、40歳以上対象のマッチングアプリ「ラス恋」アンバサダーに就任する。今年5月のアートディレクターの世継恭規さん（60）との熟年の“出会って10日婚”を受けて起用。このほどスポニチの取材に応じ、スポーツ紙で初めて再婚について語った。

「何歳だって、何回だって恋していいんです」と話す姿は、無邪気な少女のよう。世継さんを「よっちゃん」と呼ぶ口元は笑みをたたえ、新婚生活に触れる時には目尻が下がる。その様子を指摘すると「ヤダ！」と頬を染める。甘い空気に思わず、聞いているこちらも照れてしまった。

「前夫と離婚（03年）した後は1人が楽だし、再婚はいいかなって。でも病気して考え方が変わりました」。昨年8月にステージ3Aの乳がんを公表。抗がん剤治療など壮絶な闘病中、病院でたくさんの夫婦を目にした。支え合う光景を見て自然に「いいな」と思うことが増えたという。

お見舞いには母のクラウディアさん、娘の百々果さんが来てくれた。寂しかったわけではない。それでも「1人で大丈夫なフリをしてきたけど、かなり気を張っていたことに気が付いた」と目を細める。親や子供、友達や仕事とはまた違う、互いの人生を共有するパートナーと一緒に過ごしたいと思った。

そんな時に出会ったのが世継さんだった。5月14日に共通の知人が開いた食事会で知り合い、熱烈なアプローチに引かれて同23日に結婚。世継さんも糖尿病や脳梗塞などを経験しており、病気に対する考え方にも共感した。現在も仕事の合間を縫って弾丸旅行で沖縄に行くなどラブラブ。血液型も星座も結婚してから知り、好きな映画や価値観も異なる。それでも「1人の時はグレーに見えていた世界に色がついた。情熱的なところが好き」とのろけた。

昨年11月に右胸の全摘手術を受け、全12回の抗がん剤治療と16回の放射線治療も終了。抜けた髪の毛は少しずつ生えてきており、現在はウィッグを着用して生活する。今後は分子標的薬を2年、ホルモン剤を10年間服用する予定。病と生涯向き合いながら、病院で見かけた夫婦たちのように、これから2人で生きていく。闘病や離婚を経て見つけた、新しい喜び。「生き方に正解はないけど、これが私の幸せ」と晴れやかな表情を見せた。（小田切 葉月）

《好みは短髪》同世代の女性から選ばれる“いい男”の条件を聞くと「女性と向き合って大切にしてくれる、そういう情熱を持った人がいいな」と語った。世継さんと結婚した時に「どこに行くにも一緒に行きたい」と言われたと明かし「私はそういうところが好き」と笑う。その他にも、ケンカをした時に謝れる、本音で言い合えることなども、女性に対する“情熱”だとした。見た目については「身なりや清潔感は重要。私は髪の毛短い人じゃないと嫌です！」と指摘した。