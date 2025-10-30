¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Û¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡ÈÆ®º²ÃíÆþ¡É¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥é¥¹¥È1F11ÉÃ6¡¡¥ì¡¼¥ó¡Ö¼ê±þ¤¨ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ËÙ»Õ¤ÎG1ºÇÂ¿½ÐÁö¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡£²áµî19Æ¬¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¤ï¤º¤«1ÅÙ¡Ê16Ç¯¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¡£G1¡¦16¾¡¤ÎÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤òÀ©¤¹Æñ¤·¤µ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¶¤á¤¿¡£¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤Ï1½µÁ°¤ËÂ³¤2½µÂ³¤±¤Æ¤Î¶¯¤áÄÉ¤¤¡£²ù¤¤¤Ê¤¯Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥ó¤òÇØ¤ËW¥³¡¼¥¹Ê»¤»ÇÏ¡£ºÇ½ª¥ê¥Ï¤Ï¼ÂÎÏÇÏ¥¸¥§¥¤¥Ñ¡¼¥à¥¹¡Ê5ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤ò3ÇÏ¿ÈÄÉ¤¦·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ï¥ê¥º¥à½Å»ë¤ÎÁö¤ê¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥é¥Ã¥×¤Ç¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Àþ¤Ï°È¾å¤Î¡ÈÆ®º²ÃíÆþ¡É¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡£¼ó¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£Î½ÇÏ¤Ë1ÇÏ¿ÈÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢5F65ÉÃ1¡Ê¥é¥¹¥È1F11ÉÃ6¡Ë¤È»þ·×¤Ï¾å¡¹¡£°ÕÍßÅª¤Ê¹¶¤á¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢Á°Áö¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤C¡Ê¹á¹Á¡Ë¤È¡¢G1Á´2¾¡¤Ç¼ê¹Ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÌ¾¼ê¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¡¢¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Þ¤¤¤ÎµÓ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ìºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ë¡¢ÇÏÂÎÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µ¢±¹»þ¤ÎÇÏÂÎ½Å¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â½Å¤¤535¥¥í¡£¡ÖÂ©¸¯¤¤¤¬¹Ó¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤ê¹þ¤ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËÙ»Õ¤ÏÅö»þ¤Î¾õÂÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï½µÃæ¡¢½µËö¤ÈÆþÇ°¤ËÄ´À°¡£ÄÉ¤¦¤´¤È¤ËËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ï¡Ë¾¯¤·¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦Æ°¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÎÉ²½¤·¤ÆÍè¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Ò¤ÈÄÉ¤¤¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¡×¡£»Õ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÌ¾ÇÏ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼Áê¼ê¤Ë2Ãå¹¥Áö¡£¥ì¡¼¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤¨¤ëÇÏ¡£¤³¤Î¾ò·ï¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉñÂæÅ¬À¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿5ºÐÇÏ¡£ËÙ»Õ¤ÎÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë»Å¾å¤²¤ÇÀã¿«¤ò´ü¤¹¡£