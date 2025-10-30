２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７４・３７ドル安の４万７６３２・００ドルとなり、５営業日ぶりに値下がりした。

前日まで３営業日連続で最高値を更新していたが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加利下げへの期待が後退し、上昇にいったんブレーキがかかった。

ＦＲＢのパウエル議長は２９日の記者会見で、今後の利下げについて「既定路線ではない」と慎重な姿勢を示した。パウエル氏の発言を受け、航空機大手ボーイングやスポーツ用品大手ナイキなどの銘柄が売られた。

２９日の取引でダウ平均は一時、４万８０４０・６４ドルまで上昇し、取引時間中の最高値を更新する場面もあった。取引時間中の最高値の更新は４営業日連続で、４万８０００ドルを突破するのは初めてだった。

半導体大手エヌビディアの株価は終値ベースで前日から３％高となり、世界で初めて時価総額が５兆ドルを超えた。

ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数は終値が１３０・９８ポイント高の２万３９５８・４７となり、４営業日連続で過去最高値を更新した。（ニューヨーク支局 小林泰裕）