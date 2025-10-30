日本シリーズ第５戦の先発が予想される阪神の大竹耕太郎投手（３０）が２９日、試合前練習で調整し、臨機応変な投球で勝利を呼び込むことを誓った。

「理想にしがみつくよりは、その場の臨機応変にいかないといけない。その日の状態とかを自分でいち早く察知して、その中でできるピッチングをしたい」

ＣＳファイナルＳは５戦目に登板予定だったが、チームが３戦３勝で日本シリーズ進出を決めたため出番なし。レギュラーシーズンの９月２７日・中日戦を最後に、１カ月ほど間隔が空いた。「過程がどうとかもどうでもいいので。結果が良ければ」と勝つことだけにこだわって腕を振る。

ここまでの日本シリーズをチェックし、「自分が投げる想定をしながら、どういう球にどういう反応をするかを見て」と細かく分析。元チームメートとの対戦も「どの打順でも得点できる打線なので、特にこのバッターとかないけど、つながらないように」と冷静に鷹打線を警戒した。

「特に『無』ですね。一人一人、チームとして見ないように」と前日の心境を語った左腕。２年ぶりの大舞台でも平常心でマウンドに上がる。