10月30日発売【ザ・ノース・フェイス × セシリーバンセン】第2弾コラボも完売必至！

昨シーズンも人気を博した【THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）】とコペンハーゲン発のハイファッションブランド【Cecilie Bahnsen（セシリーバンセン）】のコラボレーションコレクションが10月30日に発売されます。第2弾となる今回も、セシリーバンセンらしいフェミニンな世界感が融合した高機能アウターやシューズなど、完売必至のスペシャルアイテムばかり！

第1弾コラボも発売と同時に完売になるアイテムもあったそう！秋冬コレクションとなる第2弾は、防寒用アウターやブーツなど、編集部が気になるアイテムをピックアップ！

防寒力MAXの「ヒマラヤンジャケット」は、新鮮なフィット & フレアシルエットに

TNF × Cecilie Bahnsen 2008ヒマラヤンジャケット\209,000（税込）

ザ・ノース・フェイスのアイコニックな極地用ウェア、ヒマラヤンパーカをベースにデザインされたオーバージャケット。高い防寒性や機能性はそのままに、フィット & フレアな女性らしいシルエットにアレンジ。ウエストはドローコードでフィット感やシルエットを調整できます。カラーは今季トレンドのブラウン、XXS, XS, Sの3サイズ展開です。

リバーシブルで楽しめる「フリースジャケット」

TNF X CECILIE BAHNSEN 1995 フリースジャケット\82,500（税込）

一部リサイクルポリエステル素材を使用したフリース生地と、リップストップナイロン生地のリバーシブルで楽しめるクロップド丈のジャケット。両面に胸ポケット & サイドポケット付きで、ちょっとしたお出かけなら手ぶらでOK。胸元のロゴや裾のドローコード、脇のジップ部分など、各所にお花のモチーフがあしらわれた、セシリーバンセンらしいフェミニンさも盛り込まれたデザインです。

どこから見ても華やか！ 気分を上げる「バックパック」

TNF X Cecilie Bahnsenバックパック\ 66,000（税込）

軽やかな高機能バックパックは、立体的なフラワー刺繍をあしらったスペシャル仕様に。メインのナイロン素材には表面にはっ水性を備え、急な雨はもちろん、汚れがつきにくいのもうれしいポイントです。ドローコードやジップのチャームなど、各所にフラワーチャームがあしらわれ、持っているだけで気分が上がること間違いなし！

防寒用ブーツも、シックな３Dの花柄プリントをオン！

TNF × Cecilie Bahnsen ベルトSA ゴアテックス ブーツ\82,500（税込）

ザ・ノース・フェイス定番のアルパインフットウェアに、エレガントなディテールを融合した、防水仕様のブーツ。アッパーは耐久性のあるリップストップ生地に、防水透湿素材のGORE-TEXメンブレンを内蔵、そこへ光沢のある黒い花柄の３Dプリントをデザイン。優れた機能性と華やかなデザインを兼ね備えた1足です。

あったかミュールも花柄で華やかに！

TNF × Cecilie Bahnsenサーモボール トラクション ミュール \41,250（税込）

冬のアウトドアなど、リラックスシーンに活躍する防寒性の高いミュール。濡れによる機能低下が生じにくい、ポリエステル製の中わたを採用し、はっ水加工を施したのアッパーにはアイコニックな花柄をあしらいました。

ザ・ノース・フェイスの人気アイテムに、セシリーバンセンの甘めなモード感がMIXしたコラボアイテム、今季も可愛いの大渋滞……！！ 昨年もあっという間に完売してしまったそうなので、今シーズンこそはと狙っている方、ぜひお早めにチェックしてくださいね！

【販売店舗】

GOLDWIN ONLINE STORE／THE NORTH FACE＋ 札幌ファクトリー／THE NORTH FACE 3（march）／THE NORTH FACE UNLIMITED 心斎橋PARCO／THE NORTH FACE＋ キャナルシティ博多／THE NORTH FACE 丸の内／DSMG（Dover Street Market Ginza）／伊勢丹新宿店本館3階 ザ・ステージ#3／エストネーション 六本木ヒルズ店／エストネーション 大阪店／ユナイテッドアローズ 高輪店／ユナイテッドアローズ心斎橋店／ユナイテッドアローズ 福岡店 ※その他販売方法等の詳細情報は、各店舗のSNSにて告知予定。

ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

tel：0120-307-560

Senior Writer：Kyoko Dehara