秋の空に悲鳴が響きわたり、選手たちが次々と地べたに倒れ込んだ。投手陣にも地獄の秋がやってきた。Ｇタウンへと続く３３４段の階段。勢いよく駆け上がったが、後半は手すりにへばりつき、足を上げるのがやっとの様子。階段ダッシュ２本を終えた４年目左腕の代木は「まじで足が動かない…しびれてる。やばすぎる」と険しい表情だった。

キャンプ初日、投手陣はランニング組、投球組、ウェートトレなどのフィジカル強化組の３チームに分かれた。ブルペン投球は、コーチが管理する若手以外は１３０球超えがノルマ。ランニング組はシャトルラン８本に階段ダッシュ２本、さらにコーチ陣のノックを３０本捕り終えるまでというハードなもの。杉内投手チーフコーチは「それぞれ追い込もうという、今まではないような練習。ブルペンでは１００球超えてからがいいボールを投げるようになる。４０〜５０球で終わると上半身に頼って投球を覚えないので、その感覚を覚えてほしい」と狙いを語った。

この日最多は泉の１７５球。 他にも菊地が１４０球超え、宮原が１３０球超え。泉は「これだけ投げられるぞというアピール。自分の自信にもなる。１００球超え結構やばいかな、と思っていたけど、最後まで良い感覚で投げられた」と汗を拭った。地獄の秋を乗り切った先に、飛躍、底上げが待っている。（水上 智恵）