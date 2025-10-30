◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

１２球団の支配下選手で最軽量右腕が、投打で躍動した。体重６５キロ。ソフトバンク・大津亮介投手（２６）は、日本シリーズ初先発で５回無失点と好投した。「いい緊張感の中で集中して、自分らしい投球ができてよかった」。ＤＨ制のない敵地。３回１死のプロ初打席では「自信がある」という快足で、遊撃内野安打をもぎ取った。１点リードの５回には、野手顔負けの選球眼で四球。自らが貴重な追加点の起点となり、日本一に王手をかける１勝をたぐり寄せた。

昨年黒星雪辱 昨年はＤｅＮＡと頂上決戦の第３戦で初登板。１―１と同点の５回に先頭・桑原に決勝ソロを浴びた。１／３回を２失点で敗戦投手。そこからチームは４連敗で、日本一を逃した。昨年と同じ連勝後の大事な一戦。今度は勝利投手になり、苦い記憶を右腕で振り払った。

１４０キロ台中盤の直球と同じ軌道で３０キロの球速差がある“真っチェ”を駆使。奥行きある投球で虎打線を翻弄（ほんろう）した。多彩な球種を持ち味にする一方で、小久保監督から「どうやって抑えたいのか、意図が見えない」と厳しい言葉を向けられた時もあったが、先発転向２年目の今季は７月以降だけで６勝。モイネロ、有原ら１０勝カルテットに割って入った大舞台の先発に、結果で応えた。

日本Ｓで初奪三振に初安打、初得点、初勝利と一気に記録した。日本一がかかった第５戦は、有原が中４日で先発。第１戦で６回を２失点と好投しながら、敗戦投手となっている。雪辱を期すエース右腕にも、最高の形でつないだ。（畑中 祐司）

◆記録メモ

▼Ｖ確率９６％ ソフトバンクが３連勝。対戦成績を３勝１敗として、日本シリーズ優勝に王手をかけた。２勝１敗から王手は２１年のヤクルト以来２６度目。過去２５度のうち、５５年の南海を除く２４度は優勝しており、Ｖ確率は９６％。

▼４勝３敗は１００％ ＣＳ最終Ｓを４勝３敗で勝ち抜いたソフトバンクに対し、阪神は無傷の４勝。４勝先勝制のＣＳ最終（第２）Ｓを４勝３敗、アドバンテージによる勝敗を除き全戦全勝の“スイープ”で突破したチームの対戦は

【４勝３敗】 【全勝】

１２年Ｖ巨○○●●○○日

１４年Ｖソ●○○○○ 神

２４年ＶＤ●●○○○○ソ

今年 ソ●○○○？ 神

４度目。過去３度はいずれも４勝３敗のチームがＶ。

▼米大リーグも ちなみに今年のワールドシリーズも、リーグ優勝決定シリーズで４勝３敗のブルージェイズと、４勝０敗のドジャースが対戦。優勝決定シリーズが７試合制となった８５年以降、４勝３敗と４勝０敗の対戦は５度目。こちらも過去の４度は、全て４勝３敗で勝ち抜いたチームが優勝している。