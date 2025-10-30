ワールドシリーズ第3戦は延長18回死闘に

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に2-6で敗れ、通算2勝2敗となった。前日の第3戦は延長18回死闘の末、フレディ・フリーマン内野手のサヨナラ本塁打で勝利。大喜びのエンリケ・ヘルナンデス外野手の姿が爆笑を呼んでいる。

延長18回にもつれ込んだ27日（同28日）の第3戦。最後はフリーマンが劇的なサヨナラ本塁打で決めた。

狂喜乱舞の選手の中で最も注目を集めたのは、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスだった。

MLB公式Xが「キケ・ヘルナンデスは唯一無二」として動画を公開。そこには両手を広げ、本塁周辺をぐるぐる走り回るキケの姿があった。

X上の日本人ファンにも爆笑が広がった。

「アラレちゃんいたんだけどwww」

「アラレちゃんがいる！」

「アラレちゃん走りじゃん 『キーーン』」

「キケの喜びようがズバ抜けてる。 その年になって、その喜び方があったのね」

「最高です」

「キケ最高 みんな最高」

死闘を制して通算2勝1敗としたドジャースだったが、28日（同29日）の第4戦は、逆転負けで2勝2敗のタイに。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発し、6回0/3を4失点で負け投手となり、打者としては3打数無安打だった。



（THE ANSWER編集部）