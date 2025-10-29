話題沸騰、完売必至！【UNIQLO and NEEDLES】スタイリスト佐藤かなさん全アイテム試着。お気に入りは？

情報解禁されるやいなや、SNSで「コラボするって本当！？」「絶対買う！」という投稿があふれ、話題をさらった【UNIQLO and NEEDLES（ユニクロ アンド ニードルズ）】。10月上旬には、オンラインにて先行予約販売がスタートし、予約分の在庫がなくなったアイテムも。そんな熱い眼差しが注がれている特別なフリースコレクションが、2025年10月31日（金）から発売開始！ ということで、スタイリストの佐藤かなさんに、全3型をチェックしてもらいました。

ファッションラバーの心をつかみ続けている【NEEDLES】

セレクトショップ【ネペンテス】の創立者、清水慶三氏が1995年にスタートした【NEEDLES】。ベーシックさのなかにこだわりのひとクセが加えられたデザインが、ファッションラバーに長年支持されていて、トラックパンツやカーディガン、ヒザデルパンツなど、ブランドを象徴するアイテムを数多く作り続けています。

【UNIQLO】の人気素材と【NEEDLES】のデザインが見事に融合

【UNIQLO and NEEDLES】左から：フリースオーバーサイズカーディガン\3,990、フリースワイドパンツ\3,990、フリースジャケット\4,990

【UNIQLO】の冬の名品のひとつが、とても軽くて暖かく、リサイクル素材で作られているフリースアイテム。このコラボレーションでは、【UNIQLO】が30年間アップデートし続けているフリース素材と、【NEEDLES】ならではのデザインや色合いを融合させ、おしゃれで心地いいカーディガン、ワイドパンツ、ジャケットが誕生しました。

カーディガンとワイドパンツには、【NEEDLES】のアイコン“パピヨン（蝶）”の刺しゅうが施されています。

【UNIQLO and NEEDLES】左から：フリースワイドパンツ\3,990、フリースオーバーサイズカーディガン\3,990

では、佐藤さんはどんなふうに着こなすのが気分なのか、教えてもらいましょう！

【NEEDLES】定番のVネックカーディガンをアレンジ

【NEEDLES】の定番アイテムのひとつが、Vネックカーディガン。今回のコラボレーションでは、【UNIQLO】のフリース素材を使い、シルエットもオーバーサイズにアレンジ。

【UNIQLO and NEEDLES】フリースオーバーサイズカーディガン各\3,990

「【NEEDLES】らしいパープルを着てみました。しなやかで暖かく、急に秋めいてきた東京のいまの気候にぴったりなアイテムです。メンズのサイズ展開ですが、少し大きめのシルエットを楽しみたくて、Lサイズにしました」

【UNIQLO and NEEDLES】フリースオーバーサイズカーディガン（Lサイズを着用）\3,990、【UNIQLO：C】極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネック\2,290、【UNIQLO and JW ANDERSON】ストレートジーンズ\4,990、【UNIQLO】フランネルチェックシャツ\3,990 ※佐藤さんの身長：165cm

「淡い色のタートルネックニットとデニムパンツを合わせて、カーディガンの深みのあるきれいな色を引き立ててつつ、チェック柄シャツを腰巻きしてアクセントも加えてみました」

トラックパンツのようなサイドラインがポイント

2着目にご紹介するのは、【NEEDLES】を代表するトラックパンツを彷彿とさせる、サイドにテープデザインがあしらわれているパンツ。

【UNIQLO and NEEDLES】フリースワイドパンツ各\3,990

「ゆるっと心地よくはける、リラックス系のワイドパンツです。裾のドローコードでシルエットが変えられるが高ポイント！」

【UNIQLO and NEEDLES】フリースワイドパンツ\3,990

「裾を絞ると、少しぽわんとしたシルエットに。ヒールのパンプスを合わせると、女性ならではのスタイルにシフトできます」

【UNIQLO and NEEDLES】フリースワイドパンツ（Mサイズ着用）\3,990、【UNIQLO】オーバーサイズシャツワンピース\2,990 ※佐藤さんの身長：165cm

「シャツワンピースのようなきれいめアイテムをコーディネートして、大人っぽいカジュアルに仕上げました」

裾のドローコードを緩めるとワイドシルエットに。

【UNIQLO and NEEDLES】フリースワイドパンツ\3,990、【UNIQLO】オーバーサイズシャツワンピース\2,990

ボリュームのあるもこもこ感でニュアンスたっぷりなジャケット

【UNIQLO】のフリースジャケットより丈が長く、オーバーサイズなシルエット。胸元にあるファスナーポケットが、デザインの一部としてアクセントになっています。

【UNIQLO and NEEDLES】フリースジャケット各\4,990

佐藤さんは、ベージュをセレクト。

【UNIQLO and NEEDLES】フリースジャケット（Lサイズ着用）\4,990、【UNIQLO】ダブルフェイスミニワンピース\1,990、ラウンドミニショルダーバッグ\1,500 ※佐藤さんの身長：165cm

「毛足が長いふわもこ素材は、保温性が高く、軽くて気持ちいい肌触り！ 絶妙なニュアンスカラーで、黒のファスナーが程よいポイントになるのがいいですね」

【UNIQLO and NEEDLES】フリースジャケット（Lサイズ着用）\4,990、【UNIQLO】ダブルフェイスミニワンピース\1,990、ラウンドミニショルダーバッグ\1,500

「私はだぼっと着たかったので、Lサイズを選びました。ボトムスをコンパクトにすると、バランスよくまとまります」

3着すべて試着した佐藤さんに、一着選ぶとしたら？と質問すると「どれも素敵で迷いますが……最後に着たフリースジャケットがお気に入りです！」という答えが。

予約購入した人のSNSレビューを見てみると「写真で見てたときもよかったけど、実物は予想以上によかった！」という声が多数。メンズサイズの展開ですが、佐藤さんの着こなしを参考に、ぜひ楽しんでみて。

●佐藤かな Profile

スタイリスト。雑誌『リンネル』などのほか、広告、カタログなどで活躍中。人気ブランドとのコラボレーションを手がけるほか、趣味の裁縫好きが高じてソーイング本も数多く出版。近著に『スタイリスト佐藤かなのソーイングブック』（ブティック社）、2025年11月14日（金）には最新刊『おしゃれの作り方 KANA'S STANDERD SEWING RECIPE』（文化出版局）が発売。Instagram：kaaana75

senior writer：Momoko Miyake