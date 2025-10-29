『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、MOONEYES（ムーンアイズ）が主催するカスタムカーイベント「37th MOONEYES Street Car Nationals®」です。東京・お台場の青海駐車場で開催され、1万人以上が来場し、集まったカスタムカーは1,100台！ スワップミートやピンストライプのデモンストレーションのほか、アメリカンフードなども楽しめる一日限りの祭典となりました。

それでは大盛況の会場で出会ったオーナーたちの、個性的なカスタム車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：三鬼 旭（ミキ アキラ）

年齢：50代 ※写真は息子さん

車両名：日産・スカイライン

年式：1971年式

型式：GC10

所有年数：20年

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を購入した理由は？

「子どものころから乗りたかったクルマ。知人からベース車両を安く購入できた」

愛車のカスタムを始めたキッカケは？

「不動状態からコツコツ直しながら、自分好みにカスタムした」

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

「ギャッサースタイル」

お気に入りのカスタムポイントは？

外装

FRP製のボンネット／フェンダー／ドア／トランク／バンパー

フロントバンパー下に、ジャッキアップ用のサブフレームをワンオフ加工

内装

特注ロールケージ

足まわり

フロント：車高アップ／リヤ：トラクション重視

デフ ファイナル：4.6

クロスミッション

エンジン

L28改 3,000㏄+ソレックスキャブレター



周囲から反応が大きかったカスタムポイントは？

ギャッサースタイル

これからやってみたいカスタムは？

アルミビレットホイール

好きなカスタムメーカーは？

MOONEYES

オートサービスワタナベ

水上自動車

「MOONEYES Street Car Nationals®」とは？

MOONEYES（ムーンアイズ）は1950年代、米国でDean MOON氏によって創業されて以来、アメリカンカーカルチャーを牽引し続けている企業。日本では本牧・横浜を拠点に、カスタムパーツの販売やカーイベントの主催を通じて、サザン カリフォルニア カルチャーを世界へ向けて広めています。

同社が主催する「MOONEYES Street Car Nationals®」では、さまざまな年式のカスタム車両が展示され、とくに1960～1980年代のアメリカ車が人気。

フォードやシボレー、ダッジなどのクラシックカーが多く、その一方で国内モデルも多数を占めており、これらの車両はエンジンや足まわり、外装のカスタムがほどこされ、唯一無二の個性派スタイルに仕上げられています。

イベントの目玉であるCar Showにはエントリー1,100台、ピンストライプアートは18名、スワップミートは130件と大盛り上がりでした。