世界の“YAHAGI”が昨年の雪辱へ闘志を燃やす。米国競馬の祭典「ブリーダーズカップ」が現地時間10月31日、11月1日の2日間にわたり、西海岸のデルマー競馬場で行われる。

矢作厩舎は3競走に3頭を送り込む。メインのBCクラシック（1日＝日本時間2日早朝）には昨年同レース3着のフォーエバーヤングが参戦する。米クラシック初戦のケンタッキーダービー（3着）に続く、2度目の遠征となった昨年は最内1番枠から仕掛けて、好位から進める積極的なレース運び。勝負どころで苦しい手応えに映ったが、直線は再度盛り返して同世代ライバル2頭に迫った。矢作師は「あの枠を引いたことで、戦法の幅が狭くなった。そして、正直あれほどまでハイペースになるとも思っていなかった。そのあたりの（流れの）読み違いもあった。状態が良かっただけに（結果に）少しがっかりしたけど改めてレースを見ると、いったん4番手まで下がって3着に来たのは（この馬の）底力とも思える内容だった」と振り返る。

4歳になった今年初戦のサウジCは香港の雄ロマンチックウォリアーとの死闘を首差で制し、続くドバイワールドCは本来の力を発揮できない精神状態の中でも3着に好走。ワールドクラスの実力を見せ付けた。指揮官は「ドバイは参考外。まだ4歳なのでパワーアップしてもらわないと困るが、去年に比べて力をつけている」と目を細めた。

今年も昨年同様、舞台は西海岸のデルマー競馬場。23日未明（現地時間）に現地に到着。入厩後は順調に調整が進められている。「到着後も順調に来ている。むしろ太いぐらいの感じで、連日バリバリと乗り込んでいます」と順調ぶりを伝えた。28日に決まった5番の枠順も追い風。「抽選運のない方だけど、とてもいい枠を引けた」と歓迎する。主戦の坂井も「内も外も見ながら行けるのでいい枠だと思う」と力を込めた。

日本人トレーナー初のブリーダーズカップ制覇の快挙を達成した思い出のデルマー競馬場。21年ラヴズオンリーユー（BCフィリー＆メアターフ）、マルシュロレーヌ（BCディスタフ）で米国にその名をとどろかせた。「昨年は日本から19頭遠征していたけど、今年は（日本馬が）少なくて、落ち着いた環境で調整ができている。（西海岸は）気候もいいからね」

大台も目前だ。05年開業以来、JRA、海外、地方を含めて先週終了時点でトータル997勝。“1000勝”までマジック3に迫っている。BC開催には僚馬のスウィッチインラヴ（ジュベナイルフィリーズターフ＝現地31日、芝1600メートル）、アメリカンステージ（スプリント＝現地11月1日、ダート1200メートル）の2頭も参戦。「週末には日本で（管理馬が）出走するし、簡単ではないけど（アメリカで）3頭とも勝つつもりでいきますよ」と力強く結んだ。チーム一丸となり、ダート世界ナンバーワンの座を獲りにいく。