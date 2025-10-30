Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２９日、次節のアウェー・いわき戦（１１月２日）向けて静岡・焼津市内で公開練習。札幌大出身のルーキーＤＦ中村涼が「スピードを生かしたい」と活躍を誓った。

前節（２５日）の甲府戦は０―１の後半３６分から出場した。「サッカー人生で初めてだった」という左ウィングバックに入ったが、その２分後に左サイドを抜け出してパスを受け、ゴール前へ速いクロス。これが相手のオウンゴールを誘った。試合は１―１で引き分け、チームはリーグ戦４連敗を免れた。

負傷もあり公式戦のピッチは７月の仙台戦以来、約３か月ぶり。慣れないポジションでもあったが「結果を残そう！とワクワクした。自分の新しい一面が見つかった」と手応えをつかんだ。１８２センチ、７６キロと体が大きくスピードもあり、須藤大輔監督も「身体能力はスーパーなんです」と目を細めた。

甲府戦の反省として、指揮官は「うまくやろうとして怖さがなかった。もっと走ってゴールに向かいたい」と話した。現在９位のいわきは３連勝中と勢いがあり、フィジカルが強い。「忘れていたものを取り戻すには、うってつけの相手」と必勝を期した。

大型新人の野性的なプレーも必要になってくる。中村は「チームに勢いをつけるプレーを見せて、貢献したい」と意気込んだ。実家は岩手で、福島に単身赴任中の父も見に来てくれるという。「恩返しができれば」と力をこめた。（里見 祐司）