Ｊ２磐田は２９日、静岡・磐田市内で次節のホーム・長崎戦（１１月２日）に向け調整した。前節の愛媛戦（２６日）で移籍後初得点したＭＦブラウンノア賢信が、２戦連発で自身のＪ２通算５０試合目を飾ることを誓った。

愛媛戦は今夏加入後初先発。前半４５分、縦パスに抜け出して貴重な先制ゴールを放り込むなど、３―１の勝利に貢献した。「点を取るためにやってきた。やれる自信はあったし、口だけじゃないことを証明したかった」と振り返った。

これまで複数のクラブを渡り歩き、Ｊ１で１１試合、Ｊ２で４９試合、Ｊ３で９３試合に出場してきた。長崎戦はＪ２での節目に当たる。２０年に横浜Ｍユースからトップに昇格し、同年はＪ３讃岐に期限付き移籍。プロ２年目、完全移籍した水戸で初めてＪ２に挑戦したが「何もできなかった」苦い記憶がある。Ｊ３沼津入り後、当時の中山雅史監督の下でストライカーの動きをたたき込まれ、２３年には３７試合１３得点と開花。「今は確実に成長しているし、武器を出せればどんな相手でも結果を出せる」と言えるほどになった。

磐田は勝ち点５４で８位。長崎は同６３の２位。敗れると、３試合を残して自動昇格の可能性が消滅する。「自分の良さを発揮して、ゴールやアシストで貢献したい」。２戦連発で、昇格への望みをつなぐ。