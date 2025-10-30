「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）

白球を見上げながらソフトバンク・山川は“覚醒”を確信した。タカ党の歓声と虎党の悲鳴が入り交じる中、山川は堂々とダイヤモンドを一周。両手を広げて掲げる十八番の決めポーズ「どすこい」を再び聖地で披露した。

二回先頭。高橋の直球を完璧に捉えた。打球は高々と舞い上がり、バックスクリーンのど真ん中に飛び込む先制ソロ。「どうかなって感じだったんですけど伸びてくれてよかった」と笑顔を見せた。２６日の第２戦で３ラン、２８日の第３戦でのソロに続いてこれで３試合連続本塁打。日本シリーズでは史上６人目となり、球団では２０００年に城島ＣＢＯが記録して以来の偉業となった。

今季は１３０試合に出場するも打率・２２６と低迷。「シーズンはすっとこどっこいだった」と自虐し、打てる感覚から遠ざかっていた。一転、日本シリーズでは４番として文句なしの活躍。「どういう攻め方をしてくるかは意識しない。自分の技術面に集中できている」と見慣れない投手との対戦が続くことが功を奏し、自身のコマンドにフォーカスできていることが結果につながっている。

「いつでも僕はホームランを狙っています」と日本シリーズ新となる４試合連続本塁打をにおわせて充実の表情で帰路に就いた。日本一まであと１勝。アーチストの感覚を呼び起こした主砲が自身のバットで栄光をたぐり寄せる。