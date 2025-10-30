鈴木農相が就任早々、コメの増産路線をわずか２か月余りで修正するとは尋常ではない。

消費者目線を欠いた政策へ後戻りさせてはならない。

鈴木氏は、石破前政権の増産方針について「生産現場は大変な戸惑いを覚えている」と述べた。農家は、コメ余りで来年の米価が暴落するのではと心配している、とも指摘した。

増産路線について「見直しと捉えるのであれば、見直しになる」とも語っている。

石破前首相は８月の関係閣僚会議で、戦後のコメ農政を転換すると決断した。事実上の減反政策を見直し、増産路線へとかじを切った。多くの国民は今後、安心して食べられる価格へと落ち着いていくと期待し、歓迎したはずだ。

鈴木氏が、期待を裏切る発言を繰り返すのは理解しがたい。

高市政権の最重要課題は物価高対策だが、コシヒカリなど銘柄米は５キロ・グラムで約４５００円だ。増産路線の修正で価格の高止まりを放置するのは矛盾ではないか。

鈴木氏は「おこめ券」に意欲を示しているが、価格低下に直結せず対症療法にしかなるまい。

さらに「価格はマーケットの中で決まるものだ」とし、政府の関与に消極的な姿勢を示した。

だが、コメ農政は１９７０年代以降、長く国が主導する減反による生産調整で高価格を維持し、近年も実質的に価格を左右してきた歴史がある。鈴木氏はまず価格安定への強い決意を示すべきだ。

農林水産省は先週、２０２６年産の主食用米の生産量について、７１１万トンになるとの見通しを出した。作況が良好だった２５年産から約３６万トンの減産となる。

需要量を６９４万〜７１１万トンと見込んでいるため、生産量が大幅に上回って値崩れしないように設定したのだろう。

関係閣僚会議で増産方針を示したのに、新任農相が一方的に、減産へと逆戻りするかのような政策へと動くのでは、消費者も生産者も混乱するばかりである。

戦後のコメ農政は、価格下落を懸念する生産者への配慮に追われ、消費者目線を欠いてきた。

農水省が昨夏以降、コメの価格高騰に対して対応が後手に回り迷走したのは、積年の弊害が一気に噴出したものだと言える。その反省を忘れてはならない。

災害の激甚化や地球温暖化、食料安全保障上のリスクの高まりから、生産基盤の強化は急務である。農水省は、国民が安心できるコメ政策こそ推進すべきだ。