選挙演説中の元首相が銃撃された事件は、社会に深い傷を残した。

裁判を通じて、どのような教訓をくみ取れるのか。犯行に至る経緯や背景を詳細に解明してほしい。

安倍晋三元首相が銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告の裁判員裁判が奈良地裁で始まった。被告は２０２２年７月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍氏を手製の銃で撃って殺害したとされる。

被告は初公判で「全て事実です。私がしたことに間違いありません」と起訴事実を認めた。

被告には、真摯（しんし）に罪と向き合うとともに、事件当時の心情などを自らの言葉で語る責任がある。

今後の裁判の焦点は、刑の重さをどう判断するかに移る。

被告が小学生の時、母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に入信した。総額１億円に上る献金を重ねて破産し、平穏な暮らしが失われたとされる。

「宗教２世」にあたる被告は捜査段階で、教団を恨んでいたと供述したという。弁護側は冒頭陳述で「被告が生まれ育った環境は児童虐待にあたる。刑の重さを判断する際に十分考慮されるべきだ」と情状酌量を求めた。

一方、検察側は「不遇な生い立ちになったことは、安倍氏と何ら関係がなく、刑罰を大きく軽くするものではない」と主張した。

公判は２０回近く開かれ、来年１月に判決が言い渡される。教団への恨みがなぜ安倍氏銃撃につながったのかなど、理解に苦しむ点も解き明かしてもらいたい。

事件後、被告の境遇に共感する声がインターネットに広がった。２３年には、和歌山市で当時の岸田首相に向けて爆発物が投げ込まれる事件も起きた。逮捕された男は犯行に先立ち、ネットで山上被告の情報を集めていたとされる。

たとえどんな理由があろうと、暴力は決して許されない。安倍氏銃撃事件は結果的に、選挙での自由な言論を封じる形になり、警備態勢は見直しを迫られた。社会に与えた影響は計り知れない。

ネット上には、被告の単独犯ではなく「真の狙撃犯がいた」などの誤った情報が飛び交っている。裁判での真相解明は、こうした誤情報の歯止めになるだろう。

事件を機に、旧統一教会の信者が多額の献金を行い、家族が困窮するという深刻な被害が明らかになった。裁判では今後、被告の母親や宗教学者らも証言台に立つという。宗教２世の問題も、社会に突きつけられた重い課題だ。