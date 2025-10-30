日中両政府は、韓国・慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、高市首相と習近平（シージンピン）国家主席の初会談を３１日に行う方向で調整に入った。

日中の「戦略的互恵関係」の推進を確認する見通しだ。

複数の日本政府関係者が明らかにした。首脳会談が実現すれば、昨年１１月のＡＰＥＣ首脳会議に合わせて実施して以来、約１年ぶりの開催となる。

首相は就任後、日中間の懸案を減らして理解と協力を増やしていくため、首脳間で率直な対話を重ねることに意欲を示してきた。２４日の所信表明演説では「建設的かつ安定的な関係を構築していく」と表明した。

一方、中国側には、靖国神社にたびたび参拝し、親台派として知られる首相への警戒感が広がっていた。２８日の日中外相電話会談でもハイレベル交流の重要性で一致した一方、中国側は靖国参拝や台湾との関係強化の自制を暗に求めており、習氏が会談で歴史や台湾問題を巡って首相をけん制してくる展開も予想される。

３１日に開幕するＡＰＥＣ首脳会議に出席するため、首相は３０日に韓国に向けて出発する。同日には韓国の李在明（イジェミョン）大統領と初めて会談し、今後の日韓や日米韓協力などについて意見を交わす予定だ。