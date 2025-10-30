「２人目は難しいかもね」物価高・長時間労働が出産の壁、深刻化する急速な人口減少

［人口危機］＜１＞

日本の人口減少が加速している。

１月時点の総人口は１億２４３３万人。４５年後の２０７０年には８７００万人になると推計される。急速な人口減少は、日本社会の維持も困難にしかねない。深刻化する人口危機への対応策を探る。

◇

「先々のことが不安で、『２人目は難しいかもね』と夫と話している」

秋田市の主婦（３７）は、公園で遊ぶ長男（１）を見つめながら、こうこぼした。

急激な物価高に頭を悩ませる日々だ。保育士として働いていたが、４年前に夫の実家がある秋田に引っ越し、勤務を辞めた。いずれ再開したいと思うが、「夫が単身赴任になる可能性もあり、パートしか選べない。正規の時ほど給与は見込めない」と嘆く。

秋田市で昨年生まれた子どもの数（出生数）は１３５３人で、この３０年で半減した。日本全体で見ても、昨年の日本人の出生数は、調査開始以降で最少の６８万人余りで、ピーク時（１９４９年）の４分の１に落ち込んだ。少子化は国の想定を１５年ほど上回るペースで進む。１人の女性が生涯に産む子どもの数を示す「合計特殊出生率」も過去最低の１・１５にとどまった。

婚姻数は９０年ぶりに５０万組を下回った２０２３年に続き、昨年も４８万組余り。外国人を除いた日本人の人口は１億２０６５万人（１月時点）で、この１年だけで約９０万人減った。

「日本の最大の問題は人口減少であるとの認識に立ち、対策を検討していく体制を構築する」

高市首相は２４日の所信表明演説でこう宣言した。司令塔となる「人口減少対策本部」（仮称）を設置し、「抜本的かつ強力な対策」にあたる。日本維新の会の提案で、自民党との連立政権合意書に明記された。

岸田内閣が打ち出した「次元の異なる少子化対策」に基づき、昨年１０月分から、中学生までだった児童手当の支給対象は高校生までに広がり、所得制限は撤廃された。支給額も第３子以降は月３万円に増額された。今年４月から育児休業の給付金も、夫婦ともに１４日以上の育休を取れば、最長２８日間は手取り収入が育休前の「実質１０割」となるよう拡充された。

必要な予算規模は年３・６兆円に上り、子ども１人あたりの家族関係支出の国内総生産（ＧＤＰ）比で見ると、日本も経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）トップのスウェーデンと同水準の１６％程度となる。

給付の対象や金額は増えた。それでも、長時間労働は是正されず、子どもを産み、育てやすい環境が整ったとは言いがたい。

青森市で３人の子どもを育てる主婦（３７）は４年前に正社員を辞めた。夫は午後６時頃に仕事を抜けて保育園へ迎えに行って夕食を準備し、午後８時頃に帰宅する主婦と入れ替わりで職場へ戻る毎日を送っていた。「職場に泣きながら訴えたが理解を得られず、生活が崩壊すると思って退職した」

若者人口が急減する３０年代に入るまでが、少子化傾向に歯止めをかける「ラストチャンス」と位置づけられている。危機に立ち向かうには、女性や若者ら当事者の声を聞き、他国の事例から学ぶことが欠かせない。

北欧では「育児環境整い幸せ」

北欧スウェーデンの人口は約１０６０万人で、２０２０年と比べて２０万人超増加した。移民など外国出身者の増加が主な要因だが、手厚い子育て支援制度の影響も大きい。

スウェーデンは他国に先駆け、１９７４年に父親も対象となる育児休業制度を導入するなど、長い時間をかけて包括的な子育て支援策を講じてきた。育児の負担を社会全体で担い、全ての子どもの成長を支援することが基本理念だ。「仕事か家庭か」を選択する必要がなく、両立が当たり前の社会を実現している。

また、経済状況の悪化などで出生率が低下すると子育て支援策を拡充して対応し、出生率を回復させた。９０年に２・１４を記録した合計特殊出生率（１人の女性が生涯に産む子どもの推計人数）は、９９年に１・５まで落ち込んだものの２０１０年には１・９８に戻すなどの効果を上げた。

ストックホルムに住む会社員ポンタス・クレスナーさん（３３）は約１か月前から育児休業を取得し、生後１年１か月の長女チャーリーちゃんの育児中心の生活を送っている。妻は職場に復帰しており、月額約４４万円の休業給付金が支給される育児休業は５か月残る。クレスナーさんは「２人目もほしい。育児環境が整っている国に住んでいて幸せだと思う」と目を細めた。

小学校から大学まで学費は無償化されているため、経済的な理由で出産を諦めることが減り、学費を気にせず進学できる。１歳の長女を持つ会社員トビアス・トゥフベソンさん（３３）は「大学まで学費がかからないので、子どもの教育費用は心配していない」と話す。

高校を卒業すると経済的に親離れするのが一般的だ。ストックホルム大で経済学を学ぶマックス・オカダさん（２１）は、国からの就学給付金（月額約６万５０００円）と学生ローン（同約１５万４５００円）で独り暮らしをしている。オカダさんは「国からの給付金や低利のローンがなければ大学に進めなかった」と話す。

スウェーデンなどをモデルに、手厚い子育て支援策は欧州に広がり効果を上げた。それでも、スウェーデンの２４年の合計特殊出生率は過去最低の１・４３に低下するなど、世界的な少子化の流れが及んでいる。ＳＮＳで親はこうあるべきだとする投稿が拡散され、親になることを怖がる若者が増えているとの指摘もある。

子育て政策を担当するヤコブ・フォシュスメド社会問題・公衆衛生相は読売新聞の取材に対し、「あらゆる原因を調査する。我々にはまだすべきことがある」と強調した。