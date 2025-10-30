本の売り上げ・貸出・閲覧・ダウンロード加味のチャート、来月６日から…ビルボードジャパン

今、どの本が「読まれているか」――。

「ビルボードジャパン」を運営する阪神コンテンツリンク（大阪）は１１月６日から、書店での売り上げに、図書館での貸出数なども加味した総合的なブックチャートを開始する。ヒットの可視化を目指す新たな試みで、既刊本が再注目されるきっかけにもなるかもしれない。

新しい本のチャートの名称は「ＪＡＰＡＮ Ｂｏｏｋ Ｈｏｔ １００」。現在、本のランキングは書店や出版取次が把握した売り上げがベースだ。一方、同チャートは、リアル書店やインターネット書店の売り上げ、図書館での貸出数・閲覧数、電子書籍のダウンロード数などの指標も含めるという。

「ビルボードジャパン」は、米ビルボードチャートの日本版「ＪＡＰＡＮ Ｈｏｔ １００」を公開、人々に「聴かれている」楽曲を可視化し、影響力を高めている。ＣＤなどの売り上げ以外に、カラオケランキング、ネットでのダウンロード数、動画再生数など様々な指標を合算している。

ブックチャートはこの手法を応用する。どの本が本当に「ヒット」しているのか、実態に近い内容を目指す。「文芸」「漫画」「エコノミー」「カルチャー」の分野別チャートや、「昭和以前」「平成」「令和」と、出版された時代ごとのチャートも設ける。

現在、リアル書店、ネット書店、電子書籍や図書館などの運営会社のそれぞれ数社ずつからデータをもらい、テストチャートを作成中だ。６日以降、ランキング２０位までは書店や図書館、取次などに無償で提供する。１２月以降は、一般ユーザー向けに月額３００円程度で１００位まで閲覧できるサービスも始める。データ取得先の企業は今後、交渉して増やすという。

同社の礒崎誠二・研究・開発部上席部長（５７）は「チャートによって、既刊本が再注目されたり、復刊されたりすることもあるかもしれない。もっと面白い本の環境作りをしていきたい」と話している。