昭和歌謡が流れる中、黙々とバットを振り続けた。ロッテの都城キャンプが２９日に初日を迎え、１０時半に練習を開始し、終わったのは午後５時半過ぎ。７時間超の猛練習となった。午後４時過ぎからの室内練習場での打撃練習では、７０、８０年代の名曲をセレクト。テーマの「昭和のキャンプ」を想起させた。

サブロー監督（４９）は「伝統の伊東キャンプを超えるようなキャンプをできたら」と、巨人・長嶋監督が７５年に敢行したような猛練習を宣言。「よそは見てないですけど、どこと比べても多分きついとは思います」と満足そうに振り返った。

トス打撃では１箱１２０球入るボールを２箱連続で打ち続けた。休む間もなくフリー打撃は５分間打ちっぱなし。足がつる選手も出た。「つったぐらいでやめさせるようなことはしない。乗り越えてほしい」と話した。

藤原は「きょうは１０００スイングちょっとくらい」と疲れ切った表情。サブロー監督は「最低でもこのキャンプで１万スイングは振ってほしい」と注文。「きつい練習に耐えて、心身ともに強い選手、チームになってほしい」と期待を込めた。