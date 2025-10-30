▼アンヘリータス（吉村師）先週併せ馬でやっているので、今日は単走。カイバも上がらず仕上げやすい。自在性がある。

▼シラヌイ（高橋亮師）追い切りは動くタイプ。スピードがあるし、ためも利く。テンションが上がっていたが、短期放牧に出して落ち着いてきた。

▼ナオミライトニング（宮内助手）テンションが高いので、ソフトに調整。前走はレースまでにパニックになった。当日の落ち着き具合が鍵になる。

▼ファムマルキーズ（大久保師）気性面を考慮してさらっと、テンションが上がらないように。前走はしまい伸びていたので脚はあるんだなと。舞台は悪くない。

▼フルールジェンヌ（鈴木孝師）上がりだけ反応を確かめる程度で十分な動き。レースセンスがいいので、どんな競馬でも対応できる。舞台に不安ない。

▼ベレーバスク（清水英師）馬なりで非常にいい動き。日曜もきっちりやっているし予定通りです。

▼ポペット（高橋康師）左右のバランスを整えるのを意識。真っすぐ走ってくれたので、いい調教だった。落ち着きが出てきた。馬のリズムに合わせられる千四はベスト。

▼マーブルパレス（酒井）しまいの感触は良かった。重賞の流れの方が競馬はしやすいと思う。

▼メイプルハッピー（北出師）上がり重点の指示で文句なし。2回使ったがテンションも上がっていない。速い馬がいるだろうから、今回は好位で。