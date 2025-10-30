「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）

敗戦の中でも、阪神・近本のバットが光った。重苦しい空気をなんとか払拭しようと粘った。止まらない快音が、次戦への希望となった。大津に対し１打席目は見逃し三振、２打席目は空振り三振に倒れたが、ここから立て直すのが近本だ。

２点を追う五回２死。２ボールから右腕の１４５キロ直球をはじき返した。中前へ運び、決して３人では終わらせない。得点にはつながらなかったが、これが日本シリーズ９試合連続安打に。２３年の日本シリーズでは第３戦から第７戦に安打を放っており、今年の同シリーズでも初戦から快音を響かし続けた。

２８日の試合で球団新記録の８試合連続安打をマークし、この日、自身の記録をさらに更新する形となった。ただ、快音が続いていることには興味を示さない。「勝ちにつながるように明日も頑張ります」。求めるのは勝利を導く一打だけだ。

試合終盤、反撃の起点となったのも近本だった。拙攻が続いた中、３点を追う八回だ。１番からの好打順で役割を果たした。先頭でカウント２−１から松本裕の１４８キロ高め直球を果敢にスイングした。打球は二塁手の横を抜け、中前へ。嫌な空気を断ち切る一打でチャンスメークし、１点差まで追い上げる猛攻を呼んだ。

チームは崖っぷちに立たされたが、近本は試合後も強気だった。勝ちパターンからの得点を導いたことにも、「明日は勝っていたら投げることないんでそんなに。勝ってのことしか」ときっぱり。近本の頭の中には「勝つ」ことしかなかった。

２３年の日本シリーズでは計７戦で１４安打を放ちＭＶＰに輝いた。“日本シリーズ男”は今回も健在だが、試合が終われば切り替える。相手に王手をかけられたが、気持ちは前を向いている。「明日は明日なんで。また全員で自分たちらしくやるしかないかなと思います」。勝つしかない。大逆転ロードを導く快音を響かせる。

◆近本が日本Ｓ９戦連続安打！球団記録更新！！ 近本が自身の球団記録更新となる日本シリーズ９試合連続安打。近本は２０２３年第３戦から安打を続けている。球団２位は７試合で吉田義男（６２年第１戦〜６２年第７戦）、鳥谷敬（０５年第２戦〜１４年第４戦）。他球団では西武・石毛宏典の１７試合連続（８５年第５戦〜８８年第１戦）などがある。