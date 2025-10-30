「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は第４戦が行われ、セ・リーグ覇者の阪神は２−３の惜敗。ソフトバンクに日本一へ王手をかけられた。３点を追う八回に、佐藤輝明内野手（２６）が球団最長となる４試合連続打点をマークするなど、１点差に迫ったが及ばず。ここからの日本一確率はわずか４％と崖っぷちに立たされたが、まずは甲子園で一勝を挙げ、ミラクルへとつなげたい。

今シリーズで一番、いや今季一の盛り上がりだった。周りの物音や雑音は一切聞こえない。野球の神様が与えてくれたような、終盤の逆転機だ。３点ビハインドの八回無死一、二塁でクリーンアップに回った。シーズンでは何度もあった、ドラ１トリオの共演。森下が見逃し三振に倒れたが、佐藤輝はポンッと後輩のお尻をたたいた。

任せておけ。そんなふうに見えた。３ボールでも四球なんて頭の片隅にもない。松本裕の外角フォークに合わせ、二遊間を破る適時打。これで８５年のバースらを抜き、日本シリーズで球団最長の４試合連続打点とした。勝ったのかと錯覚するほどの歓声。それに押されるように、ナインの顔が一段と引き締まった。

続く大山は初球の直球に詰まりながらも、二ゴロの間に２点目。これが最後の追い上げとなったが、まだいける。そう思わせるような攻撃になった。初戦を取ってからの３連敗。シーズンでもたった４度しかなかった３連敗だ。負ければ、日本一の夢は散る。もう、やるしかない。

２試合連続で１点差の接戦。２８日の第３戦は四回から６イニング連続で得点圏の好機をつくったが、生かせず。この日も八回までは３度の得点機を逃していた。佐藤輝の言葉にも熱がこもった。「昨日も言ったように、もう１点、２点じゃないですか」。その鍵をクリーンアップが握っていることは明白だ。

第３戦まで無安打だった大山が、二回１死の１打席目にＨランプをともした。六回１死二塁でも遊撃・野村の好守に阻まれたが、抜けていれば適時打かという遊直があった。「もう明日なので。負けたら終わりですし、明日のためにしっかりやりたいと思います」。反省も大事だが、引きずる時間はない。あと３勝のために、次の一戦をつかみにいく。

森下もマルチ安打と気を吐いた。「どんな状況でも勝つしかないので、その状況は変わらないです」。王手で崖っぷちは重々承知。過去１勝２敗（引き分けを含む）から敗れて３敗となったのは２５度あり、逆転優勝は５５年の巨人だけとＶ確率は４％。でもＮＰＢ最速優勝を成し遂げた強さがある。まだやれる。佐藤輝も「やることは変わらないので」と言い残した。やることとは、勝つこと。クリーンアップが再び、流れを引き寄せる。

◆佐藤輝が球団最長の日本Ｓ４戦連続打点 佐藤輝が球団最長となる日本シリーズ４試合連続打点。これまでは１９８５年・バース（第１〜３戦）、０３年・金本（第３〜５戦）、０３年・桧山（第４〜６戦）、２３年・森下（第３〜５戦）の３戦連続で並んでいた。なお、日本シリーズ史上最長は５試合連続で２４年のＤｅＮＡ・桑原（第２〜６戦）がマーク。佐藤輝は３０日の第５戦で日本記録に挑戦する。

◆日本一確率４％… 昨年まで過去７５度の日本シリーズで１勝２敗（引き分けを含み）から敗れて１勝３敗となったケースは２５度あり、逆転日本一を飾ったのは１９５５年の巨人のみ。日本一確率は４％となる。なお、この年の巨人は南海を相手に●○○○●●●。阪神はソフトバンクと対戦した１４年が●○○○○だった。また、前述のケースや引き分け試合を含めた１勝３敗のケースは過去に３６度あり日本一は約１１％の４度。