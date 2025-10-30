「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）

いよいよ崖っぷちに追い込まれた。ホームの甲子園から仕切り直すはずが悪夢の３連敗。阪神・藤川監督は「明日まず１試合、しっかりとチャレンジしていくことですね」と声を振り絞ったが、悔しさいっぱいの黒星だ。

また山川に打たれた。二回、先発・高橋がバックスクリーンへ先制ソロを被弾。２戦目は岩貞が３ラン、３戦目は才木が同点ソロを浴びており、痛恨の３試合連続被弾となった。

中盤以降もソフトバンク打線を止められない。五回は柳町の犠飛、六回は代打・近藤の適時打で追加点を献上。効果的な得点がパ・リーグ王者の地力を際立たせる。打線も先発・大津に大苦戦。落差の大きいチェンジアップに翻弄（ほんろう）され、スタンドのため息を誘ってしまった。

それでも藤川監督は諦めない。１点差に迫った八回は大山に代走に熊谷を送り、九回はビハインドの場面で石井を投入。最後までタクトにメッセージを込めた。

「振り返っても一緒ですからね。三つ勝つということだけなんで。明日まず一つを取りにいくと。これしかないんで。やります」

レギュラーシーズンは史上最速Ｖで飾り、ＣＳファイナルＳもスイープで勝ち上がった。セ・リーグ王者として、このままでは終われない。意地でも５戦目を取り、逆転日本一へ望みをつなぐ。