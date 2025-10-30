「そりゃないぜ！？ フレイジャー」ケルシー・グラマー、70歳で第8子が誕生

ケルシー・グラマー（70歳）に第8子が誕生した。「そりゃないぜ！？ フレイジャー」などでおなじみのケルシーが、4番目の妻カイテ・ウォルシュとの第4子となるクリストファーくんが誕生したことを明かした。



ケルシーは「ポッド・ミーツ・ワールド」でこう明かしている。



「僕らの4番目が生まれたところなんだ。だから、全部で8人だよ」

「3日くらい前の話だ。クリストファーが家族に加わった」



ケルシーとカイテの間には、ほかにも13歳の娘、11歳と8歳の息子がおり、ケルシーには過去のパートナーとの間に長女のスペンサー・グラマー（42歳）をはじめ、成人した4人の子どもがいる。また、スペンサーとは「12デイズ・オブ・クリスマス・イブ」で親子共演を果たした。