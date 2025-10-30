生春巻きだけでなく、ピザやお好み焼き、スイーツなど幅広い料理に応用できるライスペーパーが、SNSで話題になっている。老舗ビーフンメーカー、ケンミン食品（本社・神戸市中央区）が監修したレシピ本が10月30日に発売される。

『ケンミンぼうやに教わるライスペーパーレシピ』世界文化社から10月30日発売 税込1760円

レシピ本『ケンミンぼうやに教わるライスペーパーレシピ』（世界文化社）は、ライスペーパーを使った主食やおかず、デザートまで多彩なレシピを掲載する。

ライスペーパーは糖質を抑えた調理や、グルテンフリーのメニューにも活用できるという。

『ケンミンぼうやに教わるライスペーパーレシピ』（世界文化社）より

同書では、料理コラムニストの山本ゆりさん、中国料理の巨匠・脇屋友詞さん、インスタグラマーのチルさん、フード＆クラフトデザイナーの花田えりこさんらが、それぞれの得意分野を生かしたおすすめレシピも掲載。日常の食卓から特別な日のメニューまで、幅広くライスペーパーを楽しめる内容となっている。

『ケンミンぼうやに教わるライスペーパーレシピ』（世界文化社）より

『ケンミンぼうやに教わるライスペーパーレシピ』（世界文化社）より

発売にあわせて、一部書店ではケンミン食品のライスペーパー付き書籍も販売される。



『ケンミンぼうやに教わるライスペーパーレシピ』は10月30日発売。

価格は1760円（税込）。

ケンミン食品といえば「ビーフン」。そのケンミン食品が、大阪・関西万博（4月13日〜10月13日 184日間）で「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」を出店、来場者へ“グルテンフリーメニュー”を提供した。



アメリカ・ボストンで行列ができるラーメン店「Tsurumen」店主の大西益央氏とともに、2020年に「GF RAMEN LAB」を立ち上げ、その実店舗として万博会場で展開した。



来店者数は184日間で9万3870人、グルテンフリーラーメン（6種類）の販売数は累計6万6492杯を達成。

レストラン「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」グルテンフリーラーメンをすべての人に！ケンミン食品・高村祐輝社長（左）と最後のお客さま・大阪府摂津市のご夫婦、「Tsurumen Davis（ツルメン・デービス）」をボストンで運営・大西益央氏〈2025年10月13日 大阪市此花区・夢洲〉

ケンミン食品は、「小麦を食べられない方もそうでない方も、日本食を代表するラーメンを召しあがっていただき、GF RAMEN LABプロジェクト初の実店舗として出店した大阪・関西万博店。万博という大きな舞台で世界中からご来店の皆さまへお届けすることができた」とコメントしている。